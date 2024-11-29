請病假2天驚變赤裸腐屍！40歲大叔伏屍宿舍 恐怖死亡現場照瘋傳
撰文：布萊恩
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馬來西亞發生恐怖命案，1名任職學院保安的年約40歲大叔，因身體不適請了2天病假，惟病假翌日未有上班，同事擔心下上門查看，詎料發現保安全裸倒斃宿舍內，屍體竟已高度腐爛，更流出血水。死亡現場的恐怖畫面事後在網上廣傳，警方將剖屍調查保安死因。
請病假2天後未有上班
綜合馬來西亞媒體報道，死者年約40歲，來自沙巴，在甲市某學院擔任保安。據報道，死者於11月20日告知同事友人身體不適，並於11月21日至22日請了2天病假，但到病假完結翌日仍未如常上班，同事亦未能絡他。朋友擔心下，同日下午約3時到宿舍尋人，沒想到發現他陳屍宿舍內，嚇得馬上報警。
從現場照片看到，死者全身赤裸倒臥床邊地上，附近留有疑似衣物，環境略顯凌亂。死亡現場的照片事後在網上廣傳，詭異情境惹來網民各式猜想。
警方將剖屍調查死因
據報道，死者全身赤裸，遺體已高度腐爛且流出血水，警方把遺體送往甲中央醫院太平間，等候解剖檢驗，以確定其死因。
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