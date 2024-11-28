00後同事放工拒接客戶電話　需上司出手後1句回應　活不過試用期

下班就拒接客戶及上司電話？近日有打工仔網上發文，指公司請了1名00後新同事，他負責的客戶在下班時間有臨時改動，「搵極都搵唔到個00後同事，最勁係連我上司打畀佢都搵唔到人」，後來要上司親自處理。新同事周一上班馬上被上司「照肺」，他竟回應「放咗工就係我私人休息時間，點解要應機？」，最終在試用期內被解僱。網民對此反應兩極，有人批評新世代嬌生慣養，工作不負責任，但不少人認為該同事無錯，「有OT claim咪合理囉，所以世界太多老闆將歪風變道理」。



樓主發文指最近有位00後的新同事入職，而他負責客戶於非辦公時間臨時有東西需要作出改動，卻客戶及上司無法聯繫他。（示意圖/GettyImage）

00後下班拒接客戶及上司電話

樓主在香港討論區以「覺得依定家啲00後同事幾有膽」為題發文，指最近有位00後新同事入職，他們的行業下班時間都要處理客戶的臨時改動，「理論上我哋係點都要應機嘅」。該新同事負責的客戶近日於非辦公時間臨時有東西需要作出改動，但客戶及上司均無法聯繫他，「最勁係連我上司打畀佢都搵唔到人，最後搞到我上司要自己出手拆掂佢」。

待新同事周一上班，即被上司「照肺」，他回應「放咗工就係我私人休息時間，點解要應機？」樓主驚訝他有如此膽量，最後新同事在試用期內就被解僱。

00後同事周一上班，就被上司「照肺」，不料對方回應「放咗工就係我私人休息時間，點解要應機？」。（示意圖/GettyImage）

網民對此反應兩極，有人批評新同事嬌生慣養，「家裏有礦自然唔同」、「唔在乎就唔應機啦」、「冇經濟包袱」。也有不少網民認為新同事做法無問題，「如果請人時無講明放工後要接order，佢又無錯喎，00後無家庭負責先敢同老細講道理，反而老鬼有顧慮要硬食無理要求」、「其實我覺得佢冇講錯，因為依家啲老闆真係用你用到盡，放咗工都仲要你做嘢，咁係有問題！」。

（香港討論區）