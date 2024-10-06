銷售員上班4天即被炒 店長批「不夠熱誠」 網民睇內情：滿猛的
撰文：蘇菲亞
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究竟上班多久就要「上手」？台灣有打工仔在網上發文，指最近從事1份銷售員的工作，返新工第4天突然被炒，開除理由是「沒有熱誠」、「學習緩慢」、「上班玩手機」等，他解釋上班初期只是在學習產品內容、觀察同事服務客人，公司未作提醒及給予改善機會，明明過去的工作都有1個月適應期，今次捱不到1周遭解僱，覺得非常難過。網民對此反應兩極，有人認為公司藉故炒人，背後有其他原因，亦有人批評她上班玩手機當然會留下壞印象，「上班店長在旁邊你還拿手機出來玩也是滿猛的」。
店長批評「學習進度緩慢」
樓主在Dcard討論區發文，指新工作是當門市櫃檯銷售員，沒有相關經驗，故初期都是學習產品內容，觀察同事服務客人，第4天突然遭到開除，此前公司未曾表示不滿其表現，而辭退理由是「不夠熱誠」、「學習進度緩慢」，同時又被店長批評她上班玩手機和「對客人沒有微笑」。
以往工作有1個月適應期
樓主認為自己只上班數天沒有實際面對客人、不滿悉新環境，店長未給予足夠時間改善，反觀以往的工作都有1個月適應期，如今不足1星期就被炒，非常難過。
網民對帖文反應兩極，有人認為屬店方問題，「如此隨便又不好好教導店員」，可能炒人另有原因，「如此隨便又不好好教導店員」、「我也是銷售員，沒人也用手機」。部份人則批評樓主工作態度有問題，「你很被動」、「誰在那邊給1個月…我現在遇到都是幾天就逼着上手了」、「為什麼玩手機？」、「上班玩手機，態度不認真！」。
樓主更新帖文，指網民非常關注「上班玩手機」一事，其實他當初沒上班用機手機，而是見到其他新人「肆無忌憚地滑手機」，主管沒有反應，自己才會跟住做。他又指玩手機不是解僱主因，而是店長認為他未能在18小時後獨立工作，如早知這種要求會更努力。
（Dcard）
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