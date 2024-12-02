不肖子！老父母贈3套房產予兒　不滿續啃老　怒索回業權判決出爐

父母留下房產給子女冀得贍養，可惜事與願違。內地有年近90歲的父母為安享晚年，將名下在上海的3套動遷房的產權轉贈了兒子一家三口，可是想不到兒子得房產後，即反轉豬肚，不但沒有盡孝，更將年老母親推倒地上判罰。老父認為不肖子未有履行贍養義務，嚴重侵害其權益，導致父母生活困難，身心受創，氣得向法院要求撤銷轉贈房產業權。



賈老伯一心以為將房產贈予兒子會換來安享晚年。（《如珠如寶》劇照）

法院認為父親將自己的房產贈與兒子一家，理應會被更加珍惜，可是兒子均未盡其應盡的扶養義務，嚴重侵害贈與人的合法權益，因此判撤銷父親對兒子的轉贈，兒子不服判決提出上訴，二審駁回上訴維持原判。

綜合內地媒體報道，年近90歲的賈姓老伯和妻子育有多名子女。2005年8月，他們位於上海浦東新區的1個私宅被拆遷，按政策可取得拆遷安置房4套。倆老考慮到賈男是唯一的兒子，便將3套安置房的產權份額轉贈與兒子一家三口，希望能換來兒子的供養，安享晚年，兒子最初亦表示同意這安排。老夫婦便將3套房屋的產權登記在了兒子及其妻女名下。

賈老伯見兒子仍不生性做啃老族，還推倒母親在地上，忿而向法院要求撤銷轉贈房產業權。（《脫皮爸爸》劇照）

可惜，賈老伯的如意算盤打不響，反而要依舊照顧兒子一家起居飲食，甚至兩老生病時，兒子也沒拿出一分錢做醫藥費，最離譜的是，2022年8月，兒子還將年老母親推倒在地上，令她受傷，最終因故意傷害罪而被判處管制。

而在2019年至2021年間，賈老伯還陸續把40餘萬元人民幣（約43萬港元）儲蓄交給兒媳張女保管，其後要求對方歸還時卻遭拒絕，老人於是提告，法院最後認定張女須向賈老伯歸還42.2萬餘元人民幣（約45萬港元），不過張女一直沒有還款。

最後法庭判賈老伯勝訴，兒子提上訴被駁回。（示意圖／GettyImages）

賈老伯氣得要求索回該3套房產定的業權，2023年9月，2老人再次向兒子一家提告，指兒子及其妻女未履行贍養義務，並嚴重侵害其權益，導致生活困難、身心受創，要求撤銷3套房產權份額的贈與。

兒子則辯稱自2006年一直有照顧父母，對母親的身體傷害也未到達嚴重侵害程度，且即使他的贈與份額被撤銷，妻女的份額也不應被撤銷。

法院認為賈老伯將自己的房產份額贈與兒子，兒子理應更加珍惜父母，但兒子未有盡其受贈人應盡的扶養義務，嚴重侵害贈與人的合法權益；同時，賈老伯贈送兒子是基於其父子關係，並不會單獨贈與兒子的妻女，因此法院最終判撤銷賈老伯對於兒子贈與3套房產權的行為。兒子不服判決提出上訴，二審駁回上訴維持原判。