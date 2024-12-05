公屋婆婆喪夫門外點蠟燭　港男2度淋熄後續咁投訴　被轟冇同理心

住公屋當然要遵守規則，但法律不外乎人情。有居於公屋的港男在網上發文，指其女鄰居日前喪夫，對方在門外地上燃點1支紅蠟燭，由於數天都沒有熄滅，所以他擅自噴水淋濕火種。其後女鄰居再次為蠟燭點火，港男亦再次噴熄，卻被對方發現狠斥，港男繼而向消防投訴，招致消防上門對女鄰居作出警告。



雖然港男的舉動合符安全守則，但遭許多網民留言炮轟，狠批他沒有同理心，直斥「人哋死咗親人，體諒吓啦」、「法律係死嘅，人係生嘅」。



港男認為雖然老翁過身，但對方妻子不應在屋外點蠟燭，否則引致火警。（《返校》電影劇照）

蠟燭數天未熄 港男擅自滅火

該名港男在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 顯發邨 滿田邨」發文，但懷疑其後把帖文刪除，但被其他網民截圖轉載至同一群組，惹來其他人熱議。

樓主表示，其居住的公屋單位附近，有老年老男住戶日前過身，對方妻子在門外旁邊地上燃起1支紅蠟燭，相信用作招魂或悼念，但數天都未熄火，港男聲稱「為免引致火災，好心用個噴水壺噴熄支蠟燭」。

消防到場警告老婦，導致她不能再在門外點蠟燭。（《焚城》電影劇照）

後續消防總部投訴

豈料老婦再次燃點蠟燭，港男又「好心」地再度用噴水壺噴熄，但對方發現後「不停鬧」，港男於是向消防總部發送電郵投訴，消防翌日派員了解及警告老婦，導致對方不敢再在門外點蠟燭。

港男提醒公屋住戶切勿違反《消防條例》，不但揚言「死人不是大晒㗎」，甚至暗諷老婦無法招魂。大量網民批評港男行為「有報應」、「有冇同理心？」、「樓主實冇親人啦」。

門口蠟燭被視為「長明燈」給先人指引回家之路，分為紅色及白色，先人未滿60歲會使用白色，年滿60歲則用紅色。（網上圖片）

「門口蠟燭」紅色及白色有不同

家中有人逝世，許多人都會在門口擺放蠟燭，視為「長明燈」給先人指引回家之路，多會擺放7天或直至先人出殯後才收起。而「門口蠟燭」分為紅色及白色，先人未滿60歲會使用白色，年滿60歲則用紅色。

有居於公屋的過來人分享經驗，指家中有白事在門口擺放蠟燭，街坊多會體諒，「一般知道有人過身，都唔會干涉」、「放喺高身鐵桶度，最好注入啲水，除咗擋風仲會安全啲」。不過，網民提醒各個屋邨都有規矩，指最先跟屋邨辦事處或管理處溝通，「畀擺放就人情，唔准就係道理，都要跟規矩做」、「如果真係唔畀，可以喺門手擺條白毛巾，一樣可以照魂」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 顯發邨 滿田邨」）