帶「風火輪」上九巴！大叔被阻發爛渣：畀返錢我　司機1招將他KO

乘搭巴士要遵定行李限制及司機指示！本港網絡瘋傳多段影片，指元朗YOHO MALL 1（形點1）站，有大叔攜帶電動單輪車（又稱「風火輪」）強行登上九巴，司機多次要求大叔下車不果，大叔更反要求「畀返（車）錢佢」。司機停駛報警，全車乘客要轉搭另一巴士，留在車上的大叔被部份乘客圍罵，其間重申「畀返錢我啊！」。最終警察到場解決事件。



影片引來網民熱議，有人批評大叔行為離譜自私，「正X樣」、「阻住全車人返工」、「萬一途中部嘢着火，後果不堪設想」，又讚揚司機「做得好」，「巴士司機有安全意識」、「完全認同值得表揚」。不過亦有網民認為只是小事，「架車嘅大細仲細過1個行李箱。咁都可以話唔畀上」、「好小事，咁都要公審？」。



本港網絡瘋傳多段影片，指元朗YOHO MALL 1（形點1）站，有大叔攜帶電動單輪車（又稱「風火輪」）強行登上九巴，被乘客圍罵。（影片截圖）

大叔攜電動單輪車強行登九巴 司機勸阻不果

有港男在Facebook群組發布多段影片，指11月27日（星期三）早上8時許，元朗YOHO MALL 1（形點1）站有大叔攜帶電動單輪車（又稱「風火輪」）「夾硬」登上九巴968A，司機「好聲好氣」阻止，但大叔走入車廂輛椅位置，「叫咗3次落車都唔落（車）」，更叫司機「畀返（車）錢佢，」，導致巴士停駛，「搞到報警，全車過車。群起而X之，勸之都無反應。呢位先生要變網路紅人，我成全佢」。

遭乘客圍罵 大叔反嗆：畀返（車）錢我啊！

影片見到，穿黑色外套、以黑色頸巾蒙着半塊臉的大叔，正被多名乘客圍罵，斥責「自己衰就走啦，想紅？係咪想紅啊？想紅好簡單㗎咋」、「搞錯啊！」、「阻鬼住啊大佬！」。大叔回嗆「畀返（車）錢我啊！」，有男乘客怒火更盛，「你畀返錢我啊！搞到我哋成車都無得搭啊！你畀返錢嚟啊！報警，咁威」，大叔則沒有理會，自顧自看手機。

大叔攜帶電動單輪車上九巴，被乘客圍罵。（影片截圖）

大叔堅拒下車。（影片截圖）

現場為元朗YOHO MALL 1（形點1）巴士站。（影片截圖）

另1段影片見到，乘客仍在圍罵大叔，但大叔叉起雙手，轉身背向乘客沒有理會。

大叔沒有理會乘客圍罵，自顧自看手機。（影片截圖）

乘客仍在圍罵大叔，但大叔叉起雙手，轉身背向乘客。（影片截圖）

網民批離譜自私

網民看過影片震驚，有人批評大叔行為離譜自私，「正X樣」、「阻住全車人返工」、「又要踩又要坐車」、「萬一途中部嘢着火，後果不堪設想」、「呢啲打X真係應該要公審」，又讚揚司機「做得好」，「巴士司機有安全意識」、「完全認同值得表揚」、「支持車長做預防發生意外嘅事」。

不過亦有網民認為只是小事，「架車嘅大細仲細過1個行李箱。咁都可以話唔畀上」、「好小事，咁都要公審？」。

九巴車長揭事件後續獲讚

事件鬧得沸沸揚揚，有自稱是該九巴968A司機留言講述事件後續，「佢未拍卡，我已經同佢講唔上得，咁當然佢一定扮聽唔到，最後警察嚟到，前後唔使10分鐘就已經搞掂」。

他又向乘客致歉，「阻住咁多位返工真係唔好意思，曾經有諗過照行，但佢咁樣大搖大擺上車真係忍唔住，希望各位見諒」。網民力撐「辛苦晒，見證到你全程態度好好，所以先更加要出聲證明你處理得好」。

曾有乘客攜風火輪上九巴 「燒胎」冒煙致全車疏散

翻查資料，電動單輪車起火事故時有發生，2022年10月4日，就有男乘客攜同電動單輪車上九巴94號，其後電動單輪車懷疑失靈自行開動，車輪磨擦地面不斷冒煙，男乘客嘗試滅煙不果，乘客匆忙疏散到路旁。事件中幸無人受傷。