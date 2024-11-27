食$79霸王餐？將軍澳一家3口無付款　CCTV揭奇招走數　店舖急尋人

出外吃飯必須付款，不應吃「霸王餐」！將軍澳拉麵店「樂麵Lotmee」日前在網上發文，指有一家三口於店內吃79元早餐後，未有付款就藉詞前後腳離開，「同事唔為意，發覺突然間走咗」，遂發布帳單相片尋人。店舖強調，閉路電視（CCTV）已拍下當時情況，呼籲這家人盡快返回付款，「希望這一家人睇到個post，盡快返嚟畀返錢啦……唔係想放大件事」。



事件引來網民熱議，不少人批評離譜，「直接報警啦」、「畀返個限期，冇理由無限期等，等唔到都要報警落案懲戒下」、「咁X街……」；但亦有網民估計可能是無心之失，又建議店舖改用落單先付款方式，避免有人「走數」。



將軍澳拉麵店「樂麵Lotmee」指，有一家三口於店內吃79元早餐後，未有付款就藉詞前後腳離開。（Facebook專頁「樂麵Lotmee」）

將軍澳一家三口疑食「霸王餐」

將軍澳東港城拉麵店「樂麵Lotmee」11月24日（星期日）晚上近11時於Facebook專頁以「尋人」為題發相發文，留言「希望這一家人睇到個post盡快返嚟畀返錢啦」。

這一家三口於樂麵食早餐，埋單共計79元。（Facebook專頁「樂麵Lotmee」）

店舖指出，11月23日（星期六）早上有一家三口、兩夫妻及1名小孩光臨食早餐，埋單共計79元；用餐後，港媽與小孩出門口，問有什麼付款方式不果，「講咗好幾個都話冇」，於是聲稱「老公會付錢」，便帶着小孩先離開，沒想到丈夫同樣沒有付款就離開，「就喺同事唔為意，發覺突然間走咗……」。

店舖發相急尋人

店舖強調閉路電視已拍下當時情況及雙方對話，期望這一家三口盡快返回付款，「希望你只係真係唔記得。希望真係會睇到呢度個post畀返就算，唔係想放大件事，多謝你」。

店舖強調閉路電視已拍下當時情況及雙方對話。（示意圖／gettyimages）

網民倡報警

不過事隔3天，截至11月26日（星期二）晚上6時，這家人仍未返回付款。事件引來網民熱議，批評這家人行為離譜，「幫你出個尋人啟事啦」、「直接報警啦」、「走數，要報警，個大人真係不知所謂，小朋友都要上一課」、「畀番個限期，冇理由無限期等，等唔到都要報警落案懲戒下」。

也有網民估計可能兩夫妻有誤會，未必有心「走數」，「似（丈夫）誤會以為老婆畀咗」，但有網民反駁，「老婆如果發現自己無以上（付款）方法，通常會即刻問老公有無呢啲方法或者散紙，或者會同老公講聲找數。點可能完全無問老公就直接走人……」、「班友根本就係專登嘅」。

另有網民建議店舖改用落單先付款方式，避免「走數」，「落單先畀錢，後上食物吧，太多劣幣，無辦法唔自保！」、「QR code（二維碼）落單就係畀錢先。我就好鍾意QR code落單嘅，唔好講什麼人情味」。不過店舖回應，「香港行有難度」。