現代五餅二魚？西客要求9吋蛋糕切50份　店員無奈端出「蛋糕絲」

在家中以外的地方慶祝生日時，蛋糕該怎麼切？



一名從事餐飲業的台灣網友分享工作時遇到50人包場慶生，壽星準備了一個9吋的千層蛋糕，要求餐廳幫他們按人數「切成50份」，網友勸說後無果，只能照著切下去，畫面曝光讓不少網友驚嘆「這刀工真是驚人！」、「這個壽星也太丟臉了」。

台灣包場壽星要求9吋千層蛋糕切50份，店員切出「蛋糕絲」畫面令網友歎為觀止（點圖放大看原文全文、網民意見）：

壽星要求9吋蛋糕切50份 店員無奈照做 網友笑稱「五餅二魚」（01製圖）

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台灣網友在社群Threads上發文提到過去遇到奇葩客人的故事。有次餐廳接了50人包場慶生，壽星買了一個Lady M的9吋千層蛋糕，拜託餐廳員工在他們用完餐後推出去，等到眾人輪流捧完拍照後，壽星將蛋糕拿給原PO，要求「按人數」來切份量。

原PO聽到後忍不住反問確認「您們有50人欸？」壽星則表示沒錯，而且只有這一個蛋糕，原PO回覆她「一個蛋糕恐怕沒辦法切50份欸，這個大小的蛋糕建議最多12份就差不多了！」沒想到壽星仍舊堅持「但要每個賓客都吃到蛋糕啊，只切12份我是要挑哪12個人吃？」、「你是不是不想幫我切啦！你們之前說好會幫忙切蛋糕的」，並要原PO按她的要求做。

原PO無奈之下只好硬著頭皮將蛋糕切成了50份，「我施展五餅二魚之法術，真的把她的蛋糕切成50份，應該說50條蛋糕絲，我覺得我的餐巾紙都要比它厚了」。

原PO最終把蛋糕切成「蛋糕絲」（Threads@joannel.5dogs）

隨後將蛋糕遞給客人們，有賓客看到後紛紛抱怨「這什麼鬼？」、「你們店會不會太扯？」、「太摳了吧」、「店家招待蛋糕這麼小氣嗎」，原PO則微笑應對，提高聲量向他們說明「這是壽星招待大家的哦！請享用」，最後賓客們默默對她說了「謝謝」。

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貼文一出，網友紛紛留言：

「好歹也要買5個⋯⋯50個人耶，這個壽星竟然想這樣吃也太丟臉了」

「Lady M切成蛋糕絲，這刀工真是驚人」

「居然沒有散開，根本小當家」

「千層蛋糕不就一人分一層就好」

「這是壽星請大家吃的法式薄餅喔！」

「蛋糕就是要這麼大塊才好吃啊」

「一隻羽毛球拍就能解決分50份的困擾，甚至還會多」

「當年就是你5個餅乾2條魚，餵飽上千民眾的吧」



原PO在留言處分享如何切成50份，

「先把整個蛋糕分10份，每一份用厚一點、有點硬度的烘焙紙把邊邊圍起來，避免切時手碰到，也能同時作支撐，再每一份切成5片，切3片後的確蛋糕會站不住，把它平放再對半切，但最後這2片會有點醜，大功告成！」



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也有其他苦主遇到一樣的狀況，

「原來不只我遇過，曾經被客人要求六吋切20人份，重點還是軟餡，到底要怎麼切20份？所以以後一律先跟客人講，我們不幫客人切」

「我的是紅葉蛋糕，當時負責該桌的幹部跟我說要切32份時我的反應跟你差不多，但我最後確認的時候有補了一句給幹部『32份真的會變餿水哦！』」

「我也有遇過客人希望11吋Pizza切30片，最後我勸退了！因為這是我們餐廳的餐，切30片端出去，太傷我店格了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】