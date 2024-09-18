Lady M 9吋千層蛋糕切50份！「蛋糕片」全網傻眼　網民：刀工驚人

不少餐飲業店員都遇過客人提出特別要求，然而近日1名女網民就發帖訴說客人的奇葩要求。她指曾遇過女食客自備Lady M 9吋千層蛋糕慶祝生日，並要求將蛋糕平均切成50份分給在場每位賓客。雖然要求有一定難度，但樓主仍努力完成，將蛋糕切成「50條蛋糕絲」端上餐桌。而照片亦令網民震驚，「刀工驚人」、「千層再千層，厲害」、「太強了它甚至每一片都是完整的」。



有網民遇過女食客自備Lady M 9吋千層蛋糕慶祝生日，並要求將蛋糕平均切成50份分給在場每位賓客。（Lady M Hong Kong）

1名從事餐飲業的女網民@joannel.5dogs在社交平台Threads上發帖，講述遇到「奇葩客人」的經歷。事件發生在數年前，當時有50人包場慶祝生日，壽星女特意買了個Lady M 9吋千層蛋糕慶祝，並要求店員樓主幫忙在他們用餐結束後端出蛋糕。

在眾賓客結束拍照後，壽星女捧着蛋糕找樓主，並要求她按照來賓人數分切蛋糕。樓主吃驚不已，並表示「您們有50人欸」，又問「您是還有帶別的蛋糕嗎？」。不過壽星女表示就只有這個蛋糕，樓主只好解釋這個尺寸的蛋糕建議最多切12份，惟壽星女卻指「但要每個賓客都吃到蛋糕啊，只切12份我是要挑哪12個人吃？」。

見樓主面露難色，壽星女續指店家曾答應幫忙切蛋糕，「你是不是不想幫我切啦！你們之前說好會幫忙切蛋糕的！」。樓主見狀，只好「施展五餅二魚之法術」，將蛋糕切成「50條蛋糕絲」，並笑言「我覺得我的餐巾紙都要比它厚了」。

樓主成功將蛋糕分成50份，每1份都薄得驚人。（Threads網友@joannel.5dogs授權）

賓客抱怨蛋糕

果不其然，當樓主將「蛋糕片」放在碟上端出時，眾賓客都甚是不滿，「這什麼鬼？」、「這是蛋糕？」、「你們店會不會太扯？」、「店家招待蛋糕這麼小氣嗎」，而樓主即時揚聲解釋「這是壽星招待大家的哦！請享用」，而客人們才不再抱怨。

從樓主上傳的照片可見，「蛋糕片」被平鋪在碟子上，雖說不上「薄如蟬翼」，但也可說是薄得令人稱奇，足見其刀功深厚！而樓主也不「藏私」，大方教網民如何將蛋糕分成50份，「先把整個蛋糕分10份，每一份用厚一點、有點硬度的烘焙紙把邊邊圍起來，避免切時手碰到，也能同時作支撐，再每一份切成5片」。

網民大讚樓主刀功

帖文引起網民熱議，不少網民都讚嘆於樓主的刀功，「千層再千層，厲害」、「能切這麼小你也真的很厲害」、「太強了它甚至每一片都是完整的」；也有網民笑言「準備小湯匙，每人挖一小匙」、「千層蛋糕不就一人分一層就好」。另有網民就覺得壽星女「丟臉」，「有夠丟臉」、「好歹也要買5個，50個人耶」、「這個壽星竟然想這樣吃也太丟臉了」。

（本文獲Threads網友@joannel.5dogs授權）