誤食異物！壯男嘔吐數天　胃內驚見大團黑色異物　醫生取出這東西

誤食異物的個案不時發生，台灣南投醫院早前處理了2宗病人誤食異物引起腸胃問題的病例。其中1名40歲男子嘔吐數天，且伴隨腹脹噁心的情況，自行服用胃藥不見好轉，於是去醫院檢查。醫生用內窺鏡替病人檢查時，竟發現他胃內有大團黑色的不明物體，經手術取出，一看才知道是一雙膠手套！而另1名32歲的男子則因為吞下了4枚2A電池而被送入醫院，所幸最終及時取出，並無大礙。



台灣南投醫院分享了2宗病人誤食異物引起腸胃問題的病例，2名病患分別誤服了矽膠手套及電池。（示意圖，GettyImages）

綜合台媒報道，台灣南投醫院分享了2宗病人誤食異物的病例。1名40歲男子嘔吐多天，並出現腹脹噁心等情況，本以為是消化不良，惟自行服用胃藥數日未見改善，於是前往南投醫院求醫。醫生用內窺鏡檢查時，發現男子胃內有1團黑色的「不明異物」。

胃中取出一對矽膠手套

南投醫院外科醫生許家榮透過腹腔鏡微創手術取出異物，驚訝發現竟是一對矽膠手套。原來男子誤吞了矽膠手套後，而矽膠無法被胃酸消化，已在胃內停留了一段時間，變成又黑又硬的異物卡在其十二指腸，導致男子出現難以消化及嘔吐等徵狀。幸好經手術取出異物後，男子腸胃不適的情況得以舒緩，術後不夠1周就可出院。

內窺鏡檢查結果顯示，男子胃內有1團黑色的「不明異物」，經手術取出發現是一對矽膠手套。（南投醫院）

32歲男吞下4枚電池

另1名32歲男子則是因為吞下了4枚2A電（台稱3號電池）而被送到醫院急症室。X光結果顯示，電池被卡在男子的胃部及十二指腸。肝膽腸胃科醫生黃耀光透過內窺鏡手術，將電池全數取出，而男子手術翌日已可出院。

另1名32歲男子因為吞下了4枚2A電而被送到醫院急症室。（南投醫院）

許家榮醫生指民眾誤食異物的原因繁多，或出於好奇心、身心障礙、長者或幼童誤食等，而誤服的異物亦各式各樣，治療上要根據不同情況決定處理方法。如果異物是卡在食道或胃部時，評估過狀況後或可經內窺鏡取出；但如果異物過大，例如上述病例中的矽膠手套，就無法僅靠內窺鏡輔助夾出；或如果異物已抵達腸道，可能卡於小腸處，則需進行手術取出。

誤食異物可致胃腸破裂等嚴重後果

醫生又提醒，誤食異物可能造成食道、胃腸破裂，甚至引發腹膜炎或敗血症等併發症而危及生命。至於吞下異物的嚴重程度有大小之別，要視乎異物是否尖銳或具有腐蝕性、異物停留體內的位置及停留時間長短等。有部份非尖銳的異物或可等待身體自然排出，但如果誤服的異物有危險性，如扣針、鈕形電池或巴克球（鋼珠磁石球），就要盡快求醫取出，避免造成嚴重的併發症。

醫生呼籲大眾要放好家中的鈕形電池、尖銳物品等，避免幼童誤食。（GettyImages）

幼兒或長者需慎防誤食風險

醫生又呼籲大眾要放好家中的鈕形電池、尖銳物品等，避免幼童誤食；而長者可以嘗試簡化家中物品擺放，並在物品包裝上用大字體寫上警示詞，以降低誤食風險。

（綜合）