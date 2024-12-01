馬路炸彈！私家車校門外逆線行駛影片瘋傳　片主轟：趕住破地獄？

在人多車多的路上無視交通規則狂亂駕駛，完全是害人害己！近日網上流傳行車記錄儀（車cam）影片，拍下鑽石山有私家車在學校附近逆線行駛，當時有不少學生正過馬路往學校方向走去，隨時危及學生安全，拍攝影片的汽車司機亦大驚，急忙響咹示驚，事後更公開影片公審涉事司機，怒問：「到底係趕住送仔女返學定係趕住去隔離破地獄？」



網民看完影片都大罵私家車司機，「咁多學生仲逆線」、「馬路炸彈一架都嫌多」，呼籲必須向方舉報，令該名魯莽司機得到應有懲罰，而片主其後回應表示已經作出舉報。



鑽石山蒲崗村道有銀色私家車逆線行駛。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

大批學生正趕上學

片主將車cam片上傳至facebook群組「車cam L（香港群組）」，留言怒斥涉事私家車司機「到底係趕住送仔女返學定係趕住去隔離破地獄？」。

從影片可見，地點應是鑽石山蒲崗村道某中學及殯儀館附近路段，片中可見有不少身穿校服的中學生正前往學校方向，亦有學生正從安全島位置過馬路，故相信事發時間為上學時段，故現場有很多學生。

私家車逆線而行險釀意外

當時片主沿校門外馬路駕駛，相反方向的行車路正在塞車。當片主行駛到殯儀館對開位置時，突然1輛銀色私家車從對面行車路逆線行駛，強行從停在殯儀館旁的1輛小巴及片主汽車之穿出。片主立即響咹示意，影片至此結束，而私家車正駛向學校方向，但未能確定其目的地。

片主指，「平時返學時間好多車都會轉去片中左邊掘頭路落客」，亦即殯儀館旁的一段小路。惟銀色私家車疑似未有跟隨車龍在前方調頭，而是強行逆線在馬路上穿到小路，完全妄顧行人及其他駕駛者安全。

銀色私家車逆線行駛，強行從停在殯儀館旁的1輛小巴及片主汽車之穿出。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

銀色私家車逆線行駛，強行從停在殯儀館旁的1輛小巴及片主汽車之穿出。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

私家車逆線行駛位置（箭嘴示），圖左小路為片主所指平日多見上落客的「左邊掘頭路」。（Google地圖截圖）

網民留言鬧爆司機

影片引起網民熱議，有網民猜測「似隔離方向塞車，私家車趕時間夾硬逆線上」，而片主就回應「直頭係」。不少網民看完影片都指片中出現大量學生，並批評私家車司機不顧學生安危，「咁多學生仲逆線」、「黐筋！嗰頭勁多學生㗎」，另有網民就建議片主進行舉報，「1823咗未」、「方向都未搞清，停牌處理先」、「馬路炸彈一架都嫌多」，片主就表示已經「影住駕」舉報。

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