炸雞排有洞正常嗎？雞肉驚現密集小洞　網民：激似粉刺　原因曝光

雞扒也會長粉刺？較早前台灣有女生於社交平台分享，指她吃炸雞排時，發現雞肉佈滿密密麻麻，有點像鼻頭粉刺般的小洞，加上每個洞的大小不一，故貼圖詢問「雞排有洞正常嗎？」，引來網民笑稱「雞排也長青春痘」，「他只是粉刺多了點，毛孔比較粗大」、「那是痘疤，建議打雷射」。



不過更多留言就斥責樓主缺乏生活常識，「真不是反串嗎？」、「請多看點料理節目」，並道出雞扒肉層有洞的真正原因，「正常，要讓肉鬆軟又要入味」、「有一個錘子專敲肉的」、「可以保證裏外受熱均勻」。



有台灣女生吃炸雞排時，發現雞肉佈滿密集小洞。（「6ien___」threads圖片）

炸雞排肉層佈滿密集「小洞」

該女生在threads帳號發帖，並詢問「雞排有洞正常嗎？」。從她上載的照片所示，她當時正在吃炸雞排，卻從雞肉表面看到佈滿密密麻麻的小洞，小洞形態有點像是鼻頭的粉刺，而且每個小洞的大小不一，她好奇下拍照到網上查問原因。

網民笑：雞排也會長青春痘

帖文引來大量惡搞留言，「這隻雞生前應該有吸毒，這是他留下來的針孔，建議不要吃」、「雞排也長青春痘」、「他只是粉刺多了點，毛孔比較粗大」、「好想擠（粉刺）」、「那是痘疤，建議打雷射」、「這個要磨皮了，雖然貴又痛，但弄完比較美」、「下油鍋時他嚇到起雞皮疙瘩罷了」，有人則對密集的小洞感到噁心，「看起來不太舒服」、「像蜂窩，裏面還有幼蟲的感覺」、「有點密集，我有點恐懼」。

網民指和醃製肉類有關，「廚房在備料過程中，會按摩雞肉或用刀叉戳一戳，這能讓肉品更容易醃製入味」。（示意圖／threads圖片）

實際用途曝光：和廚師醃製雞排工序有關

惟更多網民質疑樓主缺乏生活知識，「人腦子有洞是正常的嗎？」、「真不是反串嗎」、「原來這麼多人不會煮飯嗎」，並指出和廚師製作雞排時工序有關，「有一個錘子專敲肉的」、「廚房在備料過程中，會按摩雞肉或用刀叉戳一戳，這能讓肉品更容易醃製入味」、「戳洞加快醃製時間」、「可以保證裏外受熱均勻」、「有些廚房新手不能依經驗確認自己到底炸熟了沒，會用戳一戳的方式讓肉更容易，或是在（有限）時間內炸完」。

（threads＠6ien___）