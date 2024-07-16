巨型酥炸雞髀？港男伸出食指對比圖瘋傳　網民：燒春雞髀？

港男在荃灣1間餐廳叫了雞髀餐，而餐牌寫明「巨型酥炸雞髀」，可是上桌時後，卻發現雞髀的大小出奇地細，該網民用食指做比例尺，整隻雞髀的總長度，只有他的食指長度，超級縮水，認為貨不對辦，於是在網上發相公審。帖文隨即被瘋傳，引來網民熱議，不少人爆笑留言，「重以為係雞翼」、「巨型可能係指個酥炸嘅爐」、「會唔會係你隻手大」。



樓主將食指放在雞髀旁邊，作為比例尺來量度雞髀，而該雞髀的總長度只如樓主的食指，讓人傻眼。（Facebook圖片）

港男在Facebook群組「靚豬、美食及吹水關注組」發相，他在荃灣1間餐廳叫了1份43元的下午茶餐，有炸雞髀併薯條，加3元連凍飲。由於餐牌上「寫明巨型酥炸雞髀」，讓樓主有一定期望，可是成品出來與期望有很大的落差。從相片可見，樓主將食指放在雞髀旁邊，作為比例尺來量度雞髀，而該雞髀總長度只如樓主的食指，超級縮水，讓人傻眼。

帖文引來不少網民留言，笑稱「嘩！真係大隻到呀，一啖食唔晒！」、「荃灣雞髀王」、「大過手指尾架喇」，亦有人的留言相當爆笑「重以為係雞翼」、「巨型可能係指個酥炸嘅爐」、「會唔會係你隻手大」。

帖文引來不少網民留言,「燒春雞切落來的啦」。（《月滿軒尼斯》劇照）

有網民亦揶揄「燒春雞切落來的啦」、「似乳鴿髀多啲！」。不過有人認為見慣不怪，「食肆偷工減料已成慣例，已經好多年未見過招牌上面同實物差無幾嘅食物，通常都已經縮水三分一至四分一，有啲仲縮得勁，所以都好多年無食外賣咯，屋企自己煮好過」。