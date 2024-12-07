Apple Watch彈警報救命！男求醫揭患這心臟疾病　及時治療避中風

科技進步的確對人類頗有益處！英國有男子生活健康，不煙不酒，亦定期做運動，不過某天佩戴在手的Apple Watch手錶突然發出警報，呼籲他盡快求醫。經醫生檢查後，男子被診斷患有心房顫動（Atrial Fibrillation），即心臟出現異常跳動，是心律不正中最常見的之一。



醫生指幸好他及時接受治療，否則可能會中風。他其後透過手術，確保往後不用服用薄血藥，以及β受體阻斷劑（降低血壓藥物之一）等藥物，並於社交平台分享經歷，對Apple Watch及時發現其隱疾很是感激，稱「如果沒有手錶幫忙偵測，我的生活有可能會被徹底改變」。



英國有男子不煙不酒，卻因智能手錶跳出警報發現患心律不正，及時入院治療避過中風。（網上圖片）

佩戴Apple Watch記錄運動數據

綜合外媒報道，英國倫敦一男子因佩戴的Apple Watch彈出警示，及時求醫繼而發現自己有心律不正問題，成功避過中風撿回一命。從事室內設計的男子盧恩巴（Steven Luemba）於2019年購買Apple Watch手錶，鑑於他平日經常運動，故想借手錶記錄其運動狀況，卻沒曾想到會被手錶救命。

盧恩巴當時正看電視，手錶突然跳出警報，敦促他前往就醫。（示意圖／GettyImages）

Apple Watch彈警報 敦促求醫揭患心律不整

盧恩巴於TikTok帳號拍片分享他經歷，指於2022年某日晚上，他正在家中收看電視，Apple Watch突然跳出警報，敦促他馬上前往就醫，他當時滿腦子疑問，但仍聽取手錶建議前往醫院。檢查發現，他患有心房顫動，即指心臟出現異常跳動，可能是跳動過慢或過快，是心律不正中最常見症狀之一。

幸及時治療 避過中風一劫

負責檢查的醫生告訴盧恩巴，幸好他有及時接受治療，否則可能會導致中風，或更嚴重後果。盧恩巴表示，他初時對檢查結果感到疑惑，事關他當年才20多歲，而心房顫動常見於60歲或以上人士，加上他日常不煙不酒，生活習慣健康，因此懷疑是工作、心理壓力，以及作息不正常導致疾病。他之後透過手術，以確保往後不用服用薄血藥，以及β受體阻斷劑（降低血壓藥物之一）等藥物。

男子到醫院檢查，醫生診斷為心律不正。（網上影片截圖）

男子到醫院檢查，醫生診斷為心律不正。（網上影片截圖）

男子接受手術，避免往後需長期服食藥物。（網上圖片）

改變生活模式 工作和生活中取平衡

盧恩巴對Apple Watch及時發現其身體隱疾很是感激，「如果沒有手錶偵測，我生活可能會被徹底改變」。他之後亦反思自己過往生活，「過去我會盡力滿足每個人的需求，無論是工作、朋友還是家人，我做得太多了」，為了健康決定改變生活方式，不但確保每天有8小時或以上睡眠，進食健康食物，並從工作和生活中取得平衡，預留星期日作放鬆休息日子，「我將優先考慮我自己」。

男子接受手術後改變生活方式，為免壓力過大，決定於工作和生活中取得平衡。（網上圖片）

（綜合）