妻遭夫載到森林活埋　曾用Apple Watch報警　蒙眼綁手結局極驚險

人為了錢什麼都做得出？美國發生1宗丈夫活埋妻子的兇殘案件，一對正鬧離婚處於分居階段的亞裔夫婦，丈夫因為金錢問題到妻子的住所，將她暴打後綁架，妻子被困時一度用Apple Watch報警及向親友發送緊急訊息，丈夫發現她用智能手錶求救，即時用錘將錶砸甩。警車趕至時丈夫已將妻子蒙眼綁起搬到車上，兩車擦「車」而過。

妻子隨後被丈夫載到森林活埋，幸好最後奇蹟地逃出生天，從土坑中爬出狂奔半小時逃命，情節比電影更驚險。疑犯已被控謀殺未遂、綁架及家暴，但他否認控罪。



警方接報後趕到受害人居所，中途曾和綁架車輛擦「車」而過。（福士新聞截圖）

美國華盛頓發生轟動的活埋妻子事件，受害人一度被活埋在城外森林1個19吋深坑洞內數小時。美媒報道，53歲男子Chae Kyong An正和42歲妻子Young Sook An正鬧離婚及分區，但兩人出現金錢糾紛，丈夫認為他有嚴重金錢損失。10月16日，疑犯上門襲擊妻子，用膠帶綁起及蒙眼。警方表示，疑犯更曾刺傷妻子的胸部。

受害人雖然雙手被綁，但仍奮力用Apple Watch撥打911報警，並向子女及朋友發送緊急警報。警方當時接到一通奇怪、聲音低沉的報案電話，美國霍士（FOX）新聞其後取得該段報案錄音。受害人說不出話，但現場有尖叫聲、啜泣聲等，接線人員起疑下讀出其地址想確認，問她是否有麻煩。雖然受害人疑被塞住嘴巴，但勉強發出類似「Yes」音的回應，接線員馬上派員去撥號單位調查，希望受害人在警員趕抵前保持通話。

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警方到場後犯人已架車離開，經翻查鄰居的閉路電視，發現疑犯曾將車庫閘打開，再將自己的車泊入去，準備將妻子搬入車內。另外，疑犯幾分鐘後重新走入單位，用錘子將其Apple Watch從手腕砸甩，但通話仍然保持，通話尾段還聽到警員到場的聲音。事實上，閉路電視拍到疑犯的車駛走時，曾經在警車旁邊駛過，幸好鄰居們的閉路電視紀錄能幫助警方追查疑犯的行蹤。

疑犯隨後將妻子押到森林內，並且扔入1個淺坑，用泥土、樹枝將她埋起。受害人事後表示，在泥下能聽到丈夫在地面走來走去，且不停將泥土撥在她身上，她被活埋後呼吸困難，要不停扭動身體清走臉上泥土。幾小時後，受害人成功扯脫手上膠帶，再將蒙眼的膠帶扯下來，她從洞中爬出來，看到丈夫車輛還亮着燈，便她拼命在森林跑了半小時逃走。

直至凌晨1時左右，她跑回家中附近，終於找到好心鄰居幫手報警。趕到警員發現她縮在一個棚子，狂抓警員的手說：「我丈夫想殺我！」受害人的腿、手、頭都有大面積疼傷、衣物及頭髮滿是泥土。

約6小時後，警方經搜索森林找到疑犯，他站在活埋坑附近，警員在現場發現有塊黏在膠帶上的Apple Watch碎片，確認屬於警方正追查的報案人所有。

受害人日前表示，她曾經遭受家暴，請求法官馬上將丈夫還柙，又形容丈夫「非常聰明」，曾在美軍從事情報工作，「如果他出去了，他會再次殺我」。疑犯目前仍在關押，不得保釋，他被控一級謀殺未遂、一級家庭暴力綁架、一級家暴，但他否認控罪。

（綜合）