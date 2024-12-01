扶手梯罵戰！女子拉大行李遭大叔撞開罵：八婆　擋出口險釀人踩人

港人習慣乘搭扶手電梯「左行右企」，但這種方式近年被視為有安全風險及加速電梯機件損耗，故近年推廣「左右企穩」。而近日有網民在社交平台發文，顯示在旺角MOKO商場通往弼街的行人天橋，有1名女子拉着大型行李乘搭扶手電梯，另1名大叔疑要通過時把女子撞開，雙方發生罵戰。片主稱該大叔「叫個阿姨『死開』兼撞到佢」，女子不忿回罵，大叔則爆粗怒斥「係咪想打啊妳？」、「妳女人八婆嚟㗎」。



當抵達電梯出口時，大叔及女子更一度停留繼續對罵，但後方卻有市民推着嬰兒車到達，再加上其他電梯乘客亦陸續到達出口，因空間狹窄，一不小心可能釀成人踩人事故，十分危險，幸電梯上不算太多人才化險為夷。



網民直指乘搭扶手電梯應互相忍讓，而大叔及女子擋在扶手電梯出口處吵架是妄顧他人安全，「差啲炒車搞到人踩人」、「兩個都X街，塞住晒條路，後面啲人實撞埋一堆」、「睇到最大嘅問題係兩條友塞住扶手電梯口，後面嗰啲好危險囉」。



近日有網民在社交平台分享影片，顯示1名大叔與另一攜手拉車的女子在扶手電梯上發生爭執。（網上影片截圖）

大叔怒罵：係咪想打啊妳？

該名網民在Threads上發文及分享影片，顯示事發現場是旺角MOKO商場通往弼街行人天橋的一段向下的扶手電梯，1名女子拖着大型行李，車行李高及女子腰部，闊度佔了約一半扶手電梯空間，而女子站在李行旁，只留有狹小的空間。而1名大叔則站在數級電梯下，回頭與女子對罵。

大叔不停爆粗怒罵「X妳老X」，女子則反斥對方不要撞她，大叔聽後再直呼「係咪想打啊妳？」、「妳女人八婆嚟㗎」。當抵達電梯出口時，2人一度停下繼續對罵。此時後方有1對夫婦推着嬰兒車抵達，因出口被女子及其行李擋着，令嬰兒車難以推出，片主立即大喊「件嘢（行李）行前少少啊！」，以免釀成意外，幸好最後沒有發生慘劇。不過片主事後留言指「嘈交唔緊要，唔好塞住個路，我差啲跌死」。

兩人一度停在扶手電梯的出口處對罵，此時後方還有1對夫婦推着嬰兒車，難以步出扶手電梯。（網上影片截圖）

目擊者指大叔：叫個阿姨「死開」

樓主在文中解釋事件的「前傳」，稱涉事大叔在下扶手電梯時，「叫個阿姨『死開』兼撞到佢」，女子回罵「撞咩啊？我手上面揸住嘢㗎」，男方隨即大怒，便開始了影片中的畫面。

網民怒斥阻擋出口釀危險

大量網民直斥涉事大叔及推行李的女子都有錯，「阿嬸抵X，完全冇安全意識，你都見到佢拎大件嘢，但落電梯企喺度？當後面嘅人透明」，而大叔為了越過而撞人同樣差勁，「嗰條電梯好短咋，而且見到咁大件行李，都唔差在十幾秒啦，咁都要撞開」。網民怒斥大叔及女子擋在扶手電梯出口處吵架，完全妄顧他人安全，「差啲炒車搞到人踩人」、「行埋一邊嘈啦，一陣後面夾親啊」、「睇到最大嘅問題係兩條友塞住扶手電梯口，後面嗰啲好危險囉」。

不少人直指完全是「錯誤示範」的教學片，指中女子攜大型行李、夫婦推嬰兒車等，都不該使用扶手電梯，「沒升降機嗎？好危險」、「拉住車仔好心搭lift啦，BB車都係」、「呢位阿嬸攞住咁大件行李都唔搭lift，佢真係好累己累人」；不過，熟悉事發地點的網民就表示「嗰個位冇lift㗎」、「這條路得扶手電梯或者樓梯」、「呢個位上落又真係冇電梯（升降機）」。

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港鐵呼籲乘客搭電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」，更派出穿上紅色背心的港鐵扶手電梯安全大使，手持「握扶手，兩邊企定」標語牌，站滿扶手電梯兩邊位置，提醒乘客應站立企穩。（threads/tszlttang）

港鐵推廣「左右兩邊企」

過往港人乘搭電梯時都習慣了「左行右企」，但這種方式近年被視為有安全風險及加速電梯機件損耗，港鐵今年首9個月錄得430宗扶手電梯意外，當中六成涉及無緊握扶手、失平衡等，故會加強宣傳，呼籲乘客搭電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」，攜大型行李時應使用升降機。至於會否用《港鐵附例》處理不守規矩情況，港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲較早前接受電台節目訪問時表示，希望透過宣傳及教育，改變市民習慣。