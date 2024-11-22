扶手電梯左右企定 台捷運乘客照「2人中間硬擠過去」掀兩派激辯
撰文：聯合新聞網
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台北捷運在上個月底加強宣導「扶手電梯兩側都可站立」，不過許多乘客仍維持站右側的習慣。
日前有位網友表示，他看到路人站在左側扶手電梯，被其他乘客要求「借過」，而且還從扶手電梯中間直接擠過去，讓原PO直呼「民眾安全意識普遍不足」。
網民意見兩極 不少人反認為是站立不動的人有錯 點圖了解更多：
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一名網友在Threads發文表示，他每天早上搭捷運板南線時，都會發生一樣的事件，就是明明「穿越區」、「扶手電梯兩側皆可站立」的標示很清楚，但有人會因為趕時間，犧牲大家的安全。
原PO指出，當日他看到路人站在扶手電梯左側，被其他人要求「借過」，站左側的民眾回應：
這側不是可以站立嗎？
結果其他人直接在「兩側扶手電梯都有人」的情況下，什麼都沒回應就從中間擠過去，讓原PO直呼：
震驚到我了！台灣捷運雖然大致上都很好，但民眾安全意識普遍不足。
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文章曝光後，許多網友回應：
「我覺得捷運現在看起來引起對立，因為會故意擠的人就是覺得站左側是故意的」
「如果左邊空下來要讓人家走，大家為什麼不走樓梯就好？」
「台灣一堆勞碌命的人，要你兩邊都可以站立，偏偏要在左側急行」
也有網友反駁：
「站兩側真的沒有比較安全」
「習慣要改很難，日本也是宣導到現在，但多數人還是習慣站一邊」
「跟扶手電梯沒有關係，都說借過了，還要造成別人不便，本來就只是可不可以的問題，有什麼好爭論的？還要上綱到安全意識不足？」
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