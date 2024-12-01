青衣南橋單車友狂飆　尾隨車輛避開爬頭　拍片被圍攻反駁：我有權

香港人多車多，有時單車都要和其他車輛爭路，隨時釀成意外。有單車友在網上上載1條影片，顯示自己沿青衣南橋往葵涌方向靠左踏單車，揚言當時狂飆「15分鐘由青衣南出到荃灣」 ，快過乘搭巴士，駛經巴士和私家車紛紛靠右行駛，越過單車才切往左線。



影片引來大量網民批評，「嗰條橋窄到咁樣，唔好話大車，細車都要過線讓佢，仲覺得自己好威咁」、「遇到呢啲真係嬲到爆」，更有人重提2024年7月有單車友在青衣南橋被的士撞斃意外。樓主卻強調「青衣南橋是合法單車路段」，認為自己沒有做錯，其他網民慨嘆「香港馬路根本就無設計過畀單車」、「條路限速70公里，又多貨櫃車，我就唔博啦」。



樓主沿左線靠左狂飆。（Threads影片截圖）

樓主在Threads上載1條影片，長約11秒，可見現場是青衣南橋往葵涌方向，樓主沿左線靠左狂飆，雖然左線留有大量空間，但沒有車輛膽敢沿左線行駛，其間拍到有單車迎面沿旁邊行人路踏單車，後方巴士和私家車沿右線駛至，越過樓主單車後才切往左線繼續行駛，擺明避開樓主，樓主在文中形容「15分鐘由青衣南出到荃灣，搭巴士起碼半個鐘，實有留言話我高速公路唔可以踩單車」。

許多網民評論和轉載該條影片，「係合法，但唔合理，會逼後車越線爬佢頭……幾個月前同樣位置先死過人」、「條路2架車行已經冇位行」、「踩行人路都係罰幾百咋喎，佢係咪覺得自己條命連幾百都唔值」。

車輛擺明避開樓主。（Threads影片截圖）

樓主在自己帖文留言反駁「青衣南橋是合法單車路段」，而且「行人路不准踏單車」，自己只是合法安全踏單車，認為其他人「對單車使用者存有偏見」，強調單車和其他車輛有共同使用道路的權利，「騎單車不是貪過癮，而是作為交通工具的一部份，我是有權使用單車踩馬路作為交通工具」。

亦有網民認為「香港馬路不適宜踩單車，為自己安全着想……尤其是條馬路又窄又爛大車多，危險性更高」、「命就得1條，一出起事上嚟，道理喺你嗰邊都無用」、「架巴士都踩晒線避開你，建議檢討下」。

2024年7月3日凌晨時份，一輛載客的士沿青衣南橋快線往青衣方向行駛，突然猛撞前方一輛單車，17歲單車手送院不治。青衣大橋/葵青路俗稱「青衣南橋」，來回線速度限制為每小時70公里，上址路段並沒有豎立禁止單車標示牌，即單車可以使用，相關安排一直引來外界爭議。

（Threads）