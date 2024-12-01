假$10港幣湧現？商戶疑中招　列偽鈔3大特徵+金管局教「辨鈔8式」

香港出現假10元紙幣？有經營魚檔的香港人妻日前於小紅書發文，指收到1張「縮水」10元紙幣，而且沒看到3大防偽特徵，懷疑是否收到假10元鈔票，「一時賣魚工作收錢時冇留意，真係要小心」、「收到假錢怎麼辦？」。



帖文引來網民熱議，不少網民感到驚訝，「咁猖狂」、「好真」、「10蚊都假……」；但亦有網民估計並非假鈔，「可能係放咗入去乾衣機，如果造假鈔都唔會做$10吧」、「誰會搞10元假鈔啊」。也有網民建議樓主「攞去銀行問」。



香港金融管理局網頁有教分辨真假10元紙鈔方法，當中有8大防偽特徵，包括「透明窗口紫荊花陰影圖像」、「變色效果」等，收到10元紙鈔時記得留意。



有經營魚檔的香港人妻日前於小紅書發文，指收到1張「縮水」10元紙幣，而且沒看到3大防偽特徵，懷疑是否收到假10元鈔票。（小紅書影片截圖）

港人妻疑收10元偽鈔

該名於柴灣漁灣街市經營魚檔的香港人妻，在小紅書以「大家幫忙睇下我收到假10蚊嗎？點解10蚊會縮水？」為題，連日發布多篇帖文、相片及影片講述事件，「一時賣魚工作收錢時冇留意，真係要小心」、「收到假錢怎麼辦」。

樓主在小紅書問「大家幫忙睇下我收到假10蚊嗎？點解10蚊會縮水？」。（小紅書影片截圖）

樓主在小紅書問「大家幫忙睇下我收到假10蚊嗎？點解10蚊會縮水？」。（小紅書影片截圖）

樓主指出，這張10元紙幣相比一般10元紙幣「縮水」，而且沒有3大防偽特徵，包括：

1）縮水10蚊透明窗口沒有印有銀碼「10」

2）沒有反光色帶

3）斜看鈔票時，看不到反光色帶上有紫荊花圖案及「HK10」字樣



這張10元紙幣相比一般10元紙幣，體積明顯較鈿。（小紅書）

從樓主上載相片及影片見到，這張10元紙幣相比一般10元紙幣，體積明顯較鈿。樓主疑惑，「要點樣才能夠把這10蚊變成咁樣，要攞去邊間銀行查好，這10蚊係香港政府出的法定貨幣」。

網民爭議是否假鈔

網民看過帖文議論紛紛，不少人感到驚訝，「咁猖狂」、「10蚊都假……」。但亦有網民估計並非假鈔，「可能係放咗入去乾衣機，如果造假鈔都唔會做$10吧」、「係咪乾衣機縮水啊，睇樣似水洗完又高溫烘乾」、「誰會搞10元假鈔啊」、「就算假都係大面額的」。

不過有網民反駁，「兩張銀紙一大一細喎，咁都唔係假？」、「只要成本低於10元就有利可圖，而且風險低，因為正常人不會為這麼少錢去報警」。另有網民建議樓主辨別真假鈔票方法，「攞去銀行問」、「有珠光油墨，你對光睇下隻馬合唔合到」、「你好，從透明視窗的絲帶的顏色會變化以及紫荊花模擬浮水印看，假幣還做不出這種水準」。

樓主之後發布影片，實測把10元膠紙幣放入乾衣機是否會「縮水」，結果是沒有變形，相信並非乾衣機所致。（小紅書影片截圖）

樓主之後發布影片，實測把10元膠紙幣放入乾衣機是否會「縮水」，結果是沒有變形，相信並非乾衣機所致。（小紅書影片截圖）

樓主之後發布影片，實測把10元膠紙幣放入乾衣機是否會「縮水」，結果是沒有變形，相信並非乾衣機所致，「再次證實真膠質10蚊放入乾衣機，乾衣機係唔會令10蚊縮水，熱力不是很高」。

金管局教分辨假10元紙幣8招

到底如何分辨10元紙鈔真假？根據香港金融管理局網頁，本港10元紙鈔有8大防偽特徵，包括「透明窗口紫荊花陰影圖像」、「變色效果」等，收到10元紙鈔時記得留意。

1）透明窗口：透明窗口上印有銀碼「10」。

2）透明窗口紫荊花陰影圖像：近似水印的紫荊花透光圖像與透明窗口結合成完整的圖案。

3）銀碼陰影圖像：背光時可看到一個近似水印、銀碼「10」的透光圖像。

4）變色效果：斜看或在光暗對比的背景下移動鈔票時，透明窗口上絲帶的顏色會由粉紅變為紫色。

5）透視圖：背光時可看到正、背兩面圖形拼合成完整的駿馬圖案。

6）隱藏式銀碼：斜看鈔票時，可看見銀碼「10」。

7）反光色帶：斜看鈔票時，可看到反光色帶上有紫荊花圖案及「HK10」字樣。

8）加大的銀碼圖像：銀碼「10」已加大並有明顯的凹凸手感。



10元紙鈔正面樣本。（金管局網頁）

10元紙鈔背面樣本。（金管局網頁）

香港過往曾檢獲數以十萬枚假10元硬幣

翻查資料，其實過往曾出現10元假硬幣。前財經事務局於2002年回覆立法會議員提問時曾表示，警方在1997年至2001過去曾檢獲數以10萬枚計假10元硬幣，其中2001年單1年份，已檢獲超過46萬枚假10元硬幣。前財經事務局又說，金管局和警方經常就與貨幣有關課題，包括偽鈔偽幣問題檢討和評估，並因應市民需要積極考慮各種方案，以改善紙幣和硬幣流通情況，加強防偽措施，防止及打擊涉及偽鈔偽幣罪行。