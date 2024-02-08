假$100港幣湧現！商戶中招　列偽鈔4大特徵　金管局教「辨鈔4式」

【偽鈔】本港出現假100元紙幣？有西貢商戶於網上發文表示收到假100元港幣，列出4個假100元港幣特徵提醒其他小店小心。除了假100元，本港近日亦有多個商戶表示收到假500元港幣，以下盤點金管局及警方教路的「辨鈔四式」，大家收到紙幣時要留神。



西貢雜貨店「西多」發文上載照片表示收到假100元港幣。（「西多」Facebook）

西貢雜貨店「西多」周三（2月7日）於Facebook發文上載照片表示，收到假100元港幣，「入銀行先發現……去咗兩間銀行機試幾次都入唔到，所以冇再試。之後有人講開拎出來望先發現係假假哋」

「西多」又列出該張假100元港幣4個特徵，包括「冇水印」、「右上角是啡唔是金」、「中間啲色印唔好」，以及「（手感）滑啲」，提醒其他小店小心。

從照片可見，這張假100元港幣標示於2014年1月1日由中國銀行發行，編號是「JH887706」，未見有水印，中間防偽線亦化開。（「西多」Facebook）

從樓主上載照片見到，這張假100元港幣標示於2014年1月1日由中國銀行發行，編號是「JH887706」，未見有水印，中間防偽線亦化開。

帖文引來網民熱議，驚呼「一百蚊都有假……」、「好真喎」。也有人認為「一睇就好奇怪」。

警方教4招分辨偽鈔



警方教市民「辨鈔四式」以分辨鈔票真偽，圖為渣打銀行鈔票。（警方fb）

警方周一（2月5日）在facebook發帖，指近日檢獲的500元偽鈔增加，相信是不法分子在日常零售交易中，趁市民不覺時將偽鈔脫手。警方形容這些偽鈔質素差劣，以一般噴墨打印機印製，市民只需1至2秒可憑肉眼及手感分辨真偽，並教市民「辨鈔四式」分辨鈔票真偽。

第1式：移動鈔票，看看鈔票右上角的圖案會否變色，及圖案内的光紋會否移動

第2式：照照鈔票有沒有內藏一條金屬線，及金屬線上的銀碼與鈔票的面額是否吻合

第3式：摸摸鈔票有沒有凹凸手感

第4式：留意鈔票有沒有水印



警方提醒，市民如果懷疑自己收到偽鈔，應該立即交給警方或銀行處理，切勿試圖再次使用。

金管局教辨別偽鈔



根據金管局資料，市民可用「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽。（金管局網站圖片）

根據發鈔銀行中國銀行（香港）有限公司網頁，500港元鈔票長158毫米、寬79毫米，正面有六角形線條襯托紫荊花及中銀大廈，右邊則留白出飛鳥側影。

網民亦重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」分辨銀紙真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有水印。

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方，不應試圖使用。（電子版香港法例截圖）

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條的「行使偽製紙幣及硬幣」罪行，任何人知道或相信該紙幣或硬幣是偽製品，而當作真錢使用即屬違法，可判監禁14年。