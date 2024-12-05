小紅書女收到$500舊鈔！驚見5個號碼相同恐是假鈔　網民：給我吧

香港的發鈔銀行每隔一段時間便會推出新鈔，外來遊客可能會對部份舊鈔票感到陌生。最近有小紅書女用戶發文及上傳照片，指她收到了1張滙豐銀行於1994年發行的500元鈔票，而鈔票號碼相當特別，最後5個數字全部相同，讓樓主擔心收到假鈔。



網民熱心地解釋香港市面上仍有不同版本的港鈔流通，間中收到舊鈔不足為奇，着樓主放心，更有人開玩笑指的確是偽鈔，「假的！給我吧！」。



小紅書女用戶稱收到了1張滙豐銀行於1994年發行的500元鈔票，鈔票號碼最後5個數字全部都是「2」，讓樓主擔心收到假鈔。（小紅書圖片）

小紅書女憂收偽鈔

該名女子在小紅書以「這是假鈔嗎？超靚的連號」為題發文，表示早前在香港收到1張500元鈔票，雖知道應是回歸前的版本，但看到鈔票號碼後「真的是驚呆了」，不禁擔心是否收到偽鈔。據其上傳的照片顯示，該500元鈔為滙豐銀行於1994年發行，而鈔票號碼最後5個數字全部都是「2」。她後來又留言補充，由於她曾使用該500元紙鈔到自動櫃員機存款，卻不成功，因此更加擔心。

網民爆笑：假的！給我吧！

帖文一出，不少網民紛紛推斷樓主手上的並非假鈔，只是市面上較為罕見，「應該不會假，港幣500蚊好多版本，有時呢啲舊鈔第一次收我都要反覆確認究竟係唔係真」、「那是舊版的，現在很少見」、「妳的手擋住了，寫着1994年呢，進不去銀行ATM只是因為太舊了。這個號碼應該能賣好價格，別ATM浪費了」。惟也有網民想借機「入手」，笑言「給我吧」、「假的假的，400人民幣賣給我，賣給我」。

管有及使用偽鈔均屬違法

本港過往亦不時發生市民或商戶收到偽鈔事件，如果市民收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條「行使偽製紙幣及硬幣」罪行，任何人知道或相信該紙幣或硬幣是偽製品，而當作真錢使用即屬違法，可判監禁14年。

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方，不應試圖使用。（電子版香港法例截圖）

早前有市民報稱稱乘搭的士收到司機找續假500元紙幣。（示意圖／資料圖片）

警方教6招分辨偽鈔

警方Facebook專頁「東區警區 Eastern Police District」曾發文，列出6招分辨真假鈔票，呼籲市民注意，「其實大家只要留意少少，就可以識破佢哋嘅伎倆」。

即睇6招分辨偽鈔▼▼▼

【第1招：3D動感變色圖案】輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動。（影片截圖）

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警方又提醒市民在收到鈔票時要留意５點▼▼▼

1）假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計及印刷質量，都與真鈔不同

2）水印及防偽線位置及清晰度，是辨認真假關鍵

3）真鈔紙質通常比較結實

4）真鈔上面印刷通常好清晰，文字及圖案邊緣不會有毛邊或者模糊不清

5）騙子可能會將假鈔夾在真鈔之間，想混淆視聽



金管局教「辨鈔4式」

根據金管局資料，市民可用「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽。（金管局網站圖片）

根據發鈔銀行中國銀行（香港）有限公司網頁，500港元鈔票長158毫米、寬79毫米，正面有六角形線條襯托紫荊花及中銀大廈，右邊則留白出飛鳥側影。

網民亦重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」分辨銀紙真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有水印。