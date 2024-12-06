丈夫原來是「她」！婚後不育驗染色體　驚揭患這病成不育原因

生兒育女是不少夫婦的願望。內地有夫婦努力一年，妻子仍未能懷孕，於是進行身體檢查找出不育原因。醫生發現丈夫的睪丸發育異常，進一步檢驗發現丈夫的染色體與妻子一樣，原來丈夫是個「她」，結果讓夫婦驚訝不已。醫生解釋，人類的性別發育過程非常複雜，任何1個步驟出了問題都有可能導致性發育障礙，而這類男性往往都是在成年後因不育問題才被確診。



小陳檢查，發現他雙側睪丸發育異常，更驗出染色體是女性。（網上圖片）

綜合內媒報道，小陳（化名）身高不到1.6米，但為人勤勞踏實，1年多前與女友結婚，希望快快生孩子過幸福生活，然而這年間妻子一直未有懷孕，他於是到當地生殖醫學中心檢驗。

生殖醫學中心男科主治醫生夏彬彬替小陳檢查，發現他雙側睪丸發育異常，體積只有1至2毫升，而正常睪丸有12至25毫升。夏醫生再看小陳身高，認為是先天性睪丸發育不良（小睪症）。他表示，小睪症會導致曲細精管萎縮，睪丸生精功能障礙，精液中無精子或精子極少，影響生育力。因此，他檢查小陳精液，發現精液裏確實沒有精子。

檢驗發現丈夫的染色體和妻子相同

夏醫生進一步檢測染色體，發現小陳的Y染色體AZFa、AZFb、AZFc均缺失，所以才導致精液裏沒有精子生成，而更離奇的是，小陳進一步外周血染色體檢查結果為「46，XX」，「正常來說，女性的染色體為46，XX，男性的染色體為46，XY」。結果從生物學角度看，丈夫的染色體和妻子相同，讓夫婦當場傻眼，女方認為2人性生活一直正常，完全無法接受事實。

夏醫生指，人類的性別發育過程非常複雜，主要包括性別決定和性別分化2個重要步驟，任何1個步驟出了問題都有可能導致性發育障礙，而這類男性都是待成年後因不育問題才發現。他建議男性平時可自行對睪丸等重要部位觸診，若發現發育異常，應及時到醫院就診。