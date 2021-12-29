聖誕節是一個充滿戀愛氛圍的節日，情侶常會互贈禮物傳情。有位女網友在PTT女孩板表示，男友今年送她一份貴重的聖誕禮物，她在感動之餘，意外發現男友也準備了一份一樣的禮物給前女友，讓她頗為吃味。



原PO表示，男友準備了兩份一樣的聖誕禮物，一個給自己，一個給前女友。男生的解釋是「和前女友在一起十五、六年了，雖然分手，還是會像家人一樣照顧她」，原PO不爽，但又擔心若是找男友攤牌，會被認為「無理取鬧」，跨年約會恐怕也泡湯了。

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網友大驚，「這可以忍蠻厲害的」、「告訴他，妳也想要有個像家人一樣的前男友」、「送一樣滿扯的，是對妳不用心？還是對她太用心？」、「送一樣的東西，不就表示前女友在他心裡的重要程度和現任一樣，扯什麼像家人一樣更噁，他是有跟家人上過床嗎。不管交往再久，前任都不會是家人」、「他有送一樣的東西給他媽嗎？有的話接受」、「這樣也可以接受？為什麼要讓自己地位這麼低？」

有人勸分，「這不是你無理取鬧，你絕對有立場不爽」、「快分手，跨年跟姊妹過吧」「跨年怕沒人陪？想要年年跟這種人過嗎？」、「分了明年等收禮物啊」、「跨完年分手就好了」。

有網友覺得內情不單純，「怎麼會以為那是前女友」、「你男友是查理斯嗎？以前查理斯就買過一樣禮物送戴安娜跟卡蜜拉，戴安娜很不高興」、「傻孩子，妳是備胎，前女友回頭妳就被拋棄了」、「多的是，妳不知道的事」。

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