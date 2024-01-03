溜冰女神貼激罕「低胸聖誕兔女郎」照惹暴動　被譽為金研兒接班人

被譽為「金妍兒接班人」的韓國花式溜冰女選手李海仁最近在社群貼出「聖誕兔女郎」照片，性感又不失可愛的裝扮引起粉絲們轟動。



李海仁在IG發布了2張照片，標題「聖誕節兔子」，還附帶兔子表情符號。

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只見她頭戴兔耳朵髮帶，身穿露肩聖誕老人服裝，嘟著嘴專注看著鏡頭，雙手放在頭上擺出兔子姿勢，散發出不同於花式溜冰的魅力。

許多粉絲大讚：「她真是個可愛的聖誕老人」、「聖誕節女神​」、「美麗又非常可愛」。

18歲的李海仁是韓國女子花式溜冰後起之秀，被譽為是已退役的韓國「花滑女王」金妍兒接班人。

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李海仁在2023年3月的4大洲錦標賽摘下金牌，是繼金妍兒奪金後，14年來韓國史上第2人， 4月在世錦賽她也奪得銀牌。

從8歲起開始練習溜冰，李海仁9歲時看了金妍兒的冰上表演後，下定決心成為花式溜冰選手，但李海仁也曾欠缺自信：「有時我也會質疑自己，但後來了解到，我可以在冰上做很多事情。」

錯過上次北京冬奧，李海仁表示「我只是決心在冰上盡可能地展示自己，除了冬奧之外，還有其他重要賽事，我會努力滑得更好」。

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