小四男生寫聖誕願望　阿爸一睇即眼濕濕：其實這也是爸爸的願望

聖誕節要到了，街上、店家也紛紛擺放裝飾，充滿著節日開心的氛圍，相傳在聖誕節的日子，會收到來自「聖誕老人」的禮物，有一名爸爸表示，自己就讀小學四年級的兒子在聯絡簿寫下了聖誕願望，讓他看了忍不住紅了眼眶，「其實這也是爸爸的願望」。



一名爸爸在臉書「爆廢公社」發文寫道，某日下班回到家，看到了就讀小四的兒子聯絡簿寫著今年的聖誕節心願……

爸爸一看落淚 點圖放大閱讀原文及網友反應▼▼▼

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兒子曾經問過媽媽「世界上真的有聖誕老人嗎？」，媽媽回答「相信就會存在」，兒子又繼續問「為什麼沒看過她的聖誕禮物？」，媽媽則說「大人的禮物不一定是看得見的」。結果兒子這時想起了在病房裡的爺爺，並表示「能康復就是我的聖誕願望了」，看完兒子的願望後，爸爸不禁眼眶濕潤，也感嘆說道「其實……這也是爸爸的願望」。

其他網友看了內容也紛紛回覆，「好感動」、「懂事的孩子」、「這孩子沒有白疼」、「看完眼淚直接爆擊」、「祝福爺爺早日康復盡快出院陪你們一起過聖誕節」、「小朋友很貼心，相信你們夫妻一定也很用心照顧孩子」、「好懂事的小孩，不像我家讀小四的孩子每次都寫媽媽好兇，媽媽煮的飯好難吃」。

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