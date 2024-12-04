管理公司登廣告追22車泊車費│福士停3年欠$125萬　網民︰貴過部車

在停車場泊車，超時當然會被罰款，但超出的時間以年計算，會被追收多少錢呢？有停車場管理公司日前登報發出「最後通諜」，要求22架車輛的車主「繳付應付截至2024年11月30日之泊車費及其他費用」，同時需要將車移離停車場，否則拖到車輛扣留中心，每天徵收320元存放費用，甚至出售車輛不作另行通知。



有關廣告詳列各款車輛資料和欠款，22輛車總欠款高達大約611萬元，最少欠款為8.3萬元，而當中欠款最高是1輛福士（Volkswagen）汽車，由2021年10月10日起停泊在銅鑼灣皇室堡停車場，停泊了近3年2個月，被追收約125萬，其他欠款車輛包括平治、保時捷、Land Rover，停泊最少4個多月，最長達3年7個月。



相關廣告被轉載至社交媒體，引來熱烈討論，許多網民笑言「呢堆（車主）移晒民」、「過百萬（泊車費）？會不會貴過部車？」，亦有人指見過相關車輛，更拍照上載佐證，但亦有網民指部份車輛早已被拖走，由於追收費用不菲，相信車主不會取回車輛，而且車輛已不值錢，相信管理公司旨在清走以騰出車位。



停車場管理公司日前登報發出「最後通諜」，要求22架車輛的車主「繳付應付截至2024年11月30日之泊車費及其他費用」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

管理公司要求車主繳費兼將車駛離停車場

近日有停車場管理公司登報寫明「最後通知」，指出各個停車場均有車輛泊了數年，但沒有繳交泊車費，要求該22架車輛的車主「繳付應付截至2024年11月30日之泊車費及其他費用」，並要車移離停車場，否則公司安排拖車，將有關車輛拖到指定車輛扣留中心，每日徵收320元存放費用，「此外，本公司將出售下列車輛而不作另行通知」。

網民上載其中1輛涉事Land Rover，於2024年6月1日起在港鐵青衣站停車場停泊，被追收8.3萬元泊車費。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

寶馬泊港鐵紅磡站停車場3年7個多月

根據廣告內容，該22架車輛總欠款高達大約611萬元，首3輛車的欠款總和高達約265萬元，欠款最多的是1輛福士（Volkswagen），2021年10月10日起停泊在銅鑼灣皇室堡停車場，積欠泊車費約125萬；其次是1輛寶馬，由2021年4月26日泊在港鐵紅磡站停車場，欠款達到72.5萬元，該輛寶馬已停泊了3年7個多月，是眾車之中停泊得最長日子；而第三位就是1輛豐田汽車，2021年8月1日起泊在港鐵紅磡站停車場，欠款達67.2萬元。

其他「債仔」車輛包括平治、保時捷、Land Rover，車齡由8年至31年不等，其中一輛本田是車齡最大的「老爺車」，於1993年製造，2024年6月1日起泊在港鐵香港站停車場，積欠約16.1萬元。

網民指其中1輛懷疑涉事的保時捷車牌甩脫，於2024年6月1日起停泊在港鐵青衣站停車場，積欠8.3萬元。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

網民指部份車輛已被拖走

相關廣告被轉載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，大量網民熱議內容，有人笑稱「陣間咁啱要去皇室堡，可以參觀下架百萬名車」、「愈殘愈貴嘅車」、「賣咗架車都換唔到咁多錢」。亦有人估計可能部份車主已過身，親友根本不知其車輛泊在上址，所以一直積欠泊車費。有網民指出見過相關車輛，不但拍照上載佐證，甚至稱部份車輛其實早已被拖走。

有網民分析事件，指有關車輛已有一定車齡，面對管理公司追收巨額泊車費，幾乎肯定不會取回車輛，而管理公司登報尋人，可能旨在可以處理車輛，「賣出去唔值錢，劏咗架車都收唔返，隨時蝕本」，但可以騰出車輛，以免繼續被霸佔。

（綜合）