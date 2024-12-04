韓國戒嚴│韓媒：現役軍人延遲退伍　粉絲淚崩：BTS等韓星仍在服役

韓國總統尹錫悅本周二（12月3日）晚上約10時突然發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴，以剿滅親北韓勢力，同時公布戒嚴措施，根據韓媒報導，韓國軍方更決定延遲現役軍人退伍安排。



韓國戒嚴的局勢令到全球關注，而一向喜歡韓國明星的全球粉絲卻令有重點，因韓國軍方更決定延遲現役軍人退伍安排，將影響到一眾仍在服役的男藝人，當中包括天團BTS防彈少年團、EXO、Seventeen等等，目前都有成員仍在服兵役。換言之，他們可能未能如期復出與粉絲見面。大量粉絲在網上哭訴「見不到老公，怎麼辦？」、「辛苦老公了」、「何時才會見到他們？」。



韓國總統尹錫悅本周二（12月3日）晚上約10時突然發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴。（ The Presidential Office/Handout via REUTERS）

韓國總統尹錫悅緊急宣布戒嚴和發布戒嚴細節，全國頓時進入戒備狀態，韓國軍方更稱，即使國會投票否決戒嚴法，但仍會繼續實施戒嚴措施。根據韓媒報導，國防部隨即召開會議，向全軍下達指示，並推遲現役軍官退伍的措施。

防彈少年團（BTS）大部份成員仍在服兵役，一旦延遲退伍，全員短期合體無望。（Disney+圖片）

防彈少年團（BTS）大部份成員仍在服兵役，一旦延遲退伍，全員短期合體無望。（HYBE）

防彈少年團（BTS）大部份成員仍在服兵役，一旦延遲退伍，全員短期合體無望。（HYBE）

防彈少年團（BTS）大部份成員仍在服兵役，一旦延遲退伍，全員短期合體無望。（HYBE）

現役軍官如延遲退伍 BTS亦受影響

如果現役軍官延遲退伍的措施屬實，一眾仍在服兵役的韓星恐怕未能如期復出，包括韓國天團BTS防彈少年團成員Jimin、RM、V 、JungKook、SUGA，另外，EXO成員Kai和世勳、Seventeen成員淨漢，當紅演員宋江同樣受到波及。

許多在網上哭訴「老公延遲退伍了」、「忙死老公」、「他們會捱瘦，心痛」、「加油老公，冇事就好了」。

不過亦有不少粉絲抱着樂觀的心態，因在戒嚴令宣布後，韓國國會已在周三（12月4日）凌晨舉行緊急全體會議，就「要求解除緊急戒嚴令」舉行投票，出席的190名議員投下贊成票，故相信戒嚴令很快取消，「相信這個戒嚴捱不了多久」。

（綜合）