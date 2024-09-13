全球百大美女冠軍出歌網民意見兩極　粉絲一行為連累偶像犯眾憎？

TWICE忙內、台灣籍成員周子瑜6日以迷你專輯《abouTZU》出道，主打曲〈Run Away〉MV、打歌舞台釋出後掀起兩派網友熱議。



南韓人氣女團TWICE出道至今迎來第9年，台灣籍成員周子瑜今年9月也正式單飛出道，首張專輯《abouTZU》主打曲〈Run Away〉釋出時，子瑜的美貌也再度驚艷眾人。不過相比娜連、志效solo成績，有部分網友認為子瑜成績不如預期，甚至有網友發文表示被「瑜粉」要求刷MV、投票，種種情況也讓該名網友忍受不了，發文批評太過情勒，「感覺不挺就不愛台灣」。

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沒挺子瑜就不愛台灣？網見「2種人」搖頭：要不要支持是個人選擇

子瑜於6日公開新專輯《abouTZU》6首歌曲，除了主打曲〈Run Away〉，子瑜也親自用韓文為歌曲〈Fly〉填詞，釋出後受到外界高度關注。不過有網友以「子瑜solo粉絲情勒」為題在Dcard追星版發文，原PO表示自己雖然不是ONCE（TWICE粉絲名），但有在關注K-pop，只是子瑜這次風格剛好沒有很喜歡，卻被台灣ONCE要求流量太低要去刷MV「台灣女兒solo，不支持是不行的」，逆風留言還會被情勒：

「她這次真的很認真準備你知道嗎」

「在國際上台灣明星能solo很難你知道嗎」

「她這首就是給粉絲唱的，不是粉絲的路人給我閉嘴」



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讓原PO無奈表示：

感覺不挺就不愛台灣、不挺台灣女兒，本來沒有討厭她的路人，會不會因為被情勒結果開始變成不喜歡？

對此有ONCE出面回應：

「能給予支持很感謝，但不關注、略過也是你的自由，所以拜託別一直唱衰人家難得的初solo，周子瑜出道以來沒有什麼黑料，也沒有什麼對不起台灣的事情，這種唾棄大可不必」

「我是ONCE也是瑜粉，我也會跟身邊親朋好友同事宣傳子瑜，但只是宣傳不會強迫，只希望路人高抬貴手，不想支持就算了，但別踩就好，感謝」

「其實不喜歡就路過、就跳過，有些很明顯就是黑粉在故意引戰，還有一堆一直唱衰的，這次初solo成績明明就算不錯了，是好的開始」



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還有人直言：

「路人不粉子瑜，脆上看到不少特別發一篇文批評子瑜的，我是認為不喜歡可以不關注就好，有些批評超出建言的範圍了」。



但也有人認為子瑜確實還有進步空間：

「我覺得子瑜很美，但實力不足是事實，歌畢竟不是她寫的，好不好聽跟他本人沒有太大關係，但唱功跟表情說真的不像是出道快十年的歌手，支持是一回事，但不應該因為她是台灣人就降低對『歌手』的標準，尤其還是solo...」

「我也是很恭喜子瑜solo，但老實說我覺得她的唱歌技巧真的很普通，整首歌我聽不到高潮的部分，畢竟他不是主唱我懂，但就覺得聽完會蠻疲乏」

「我覺得這首歌造型很適合她，妝容、歌唱領域也都很量身訂做，舞蹈就還可以。但我看了live舞台，覺得子瑜的表情管理...嗯，我感覺不搭配這首歌的氣場，看舞台覺得少一個味，hen可惜」

「台灣人自己想辦法幫子瑜，現實的是，如果她真的夠強夠有實力夠有想法，就不用我們台灣人那邊說多支持，自然就爆棚」

「情勒就算了，還看到有少數不理性的粉絲在那邊亂造謠攻擊同天回歸的男偶像，真的差點氣死」。



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最後也有卡友出面分析：

「有兩種聲音都不太喜歡，一種是原PO說的那種，但還有另一種，是一直嘲笑子瑜成績其實不怎麼樣，嘲笑瑜粉不能接受事實什麼的。我覺得部分瑜粉可能是受不了這種嘲弄才反應過激，生氣怎麼台灣人都不支持自己人，但說話又說得太過頭了。我是認為不用一定非要支持子瑜沒關係，但在那邊嘲弄她成績不如預期的人，其實很不理解他們的心態是什麼耶」

「這種類型的發言的確很煩，無視滑掉就好，沒必要被網路上陌生人的白X發言情勒。喜不喜歡、要不要支持是個人選擇，自由評論很正常，除了刻意攻擊羞辱的言論」。



周子瑜單飛出道掀話題！短短三日突破萬筆網路聲量

有鑒於周子瑜6日帶著個人首張迷你專輯《abouTZU》solo出道，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「周子瑜」近三日網路聲量，網路上對於子瑜單飛出道討論熱烈，短短3日就累積13,685筆討論聲量。

「周子瑜」近三日網路聲量。（網路溫度計DailyView授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

子瑜近三日熱門話題曝光！Rain合體舞蹈挑戰掀650萬次觀看

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「周子瑜」近三日熱門關鍵字，可以看到JYP、TWICE、單飛、Solo、出道、ONCE、abouTZU、Run、Away、Runaway、Baby、Fly、親自、作詞、記者會、MV、甜美、性感、成熟、觀看、人氣、舞台、成績、力挺、應援、舒華、打氣、Rain、好聽、曲風、復古等字。

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JYP娛樂旗下女團TWICE出道9週年之際，成員子瑜繼娜連、志效後，向社長朴軫永爭取solo成功，順利成為隊內第3位單飛出道成員，消息釋出也讓全球的ONCE為之振奮。子瑜首張個人迷你專輯《abouTZU》，除了收錄主打曲〈Run Away〉，還有〈Heartbreak In Heaven〉、〈Lazy Baby〉、〈Losing Sleep〉、〈One Love〉及〈Fly〉，其中〈Fly〉是由子瑜本人親自作詞，在5日記者會上，子瑜表示倘若拿到版權費，將考慮把版權費捐出去幫助更多人，希望歌曲能受到大家的喜歡。

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在〈Run Away〉MV中，子瑜打破以往甜美形象，改走成熟性感路線，短短一天觀看次數突破430萬次，身為隊內高人氣成員，單飛出道舞台、成績也備受高度關注。不僅歌手宣美轉發力挺，TWICE成員娜連、志效、多賢、彩瑛相繼到場應援忙內打歌，子瑜媽媽、前南韓女團CLC成員Elike（莊錠欣）也遠赴南韓探班，好友舒華則是在IG上打氣，「Proud of 瑜寶」、「子瑜盡情奔跑吧，別怕，我們永遠是你的後盾」，近日子瑜與Rain夢幻連動，挑戰〈Run Away〉舞蹈，截至9號為止已突破650萬人次觀看。

子瑜曾在2019年美國電影網站「TC Candler」票選「全球百大最美臉孔」拿下冠軍。（TC Candler）

雖然子瑜音色被許多ONCE直呼「很好聽」，不過有人認為比起〈Run Away〉較為復古的曲風，子瑜更適合唱抒情的類別，還有網友發文表示，自己被台灣ONCE以「台灣女兒」名義情勒投票，只求幫助子瑜拿到打歌舞台一位，在網路上也引發不小話題。

周子瑜近三日熱門關鍵字（網路溫度計DailyView授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月06日至2024年09月08日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『周子瑜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】