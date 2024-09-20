不科學身材啦啦隊女神「胸部曉發光」惹熱議　粉絲喊：是聖光啊！

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員小珍奶今年正式轉為啦啦隊成員，甜美笑容加上傲人身材，獲得不少粉絲的喜愛，人氣直直升。



最近她就在IG分享自己應援的影片，還有人詢問她一個相當害羞的問題，令她不知該如何回答。

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」成員小珍奶（IG@bubbletea_wang）

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小珍奶近日在IG分享於球場應援跳舞的影片，可見這些片段皆是由球迷拍攝，紀錄她開心熱舞的時刻。

然而她也在貼文處分享，有球迷私訊留言她我為什麼胸前總是反光，她害羞地說：

因為珍奶很容易流汗，流汗就反光，我也不知為何！這個問題～～太難回答了！你們幫我答！

有網友發現小珍奶應援時常常「胸前發光」，引起熱議。（IG@bubbletea_wang）

粉絲：那不是反光，是聖光啊（點圖放大瀏覽）：

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不少粉絲見到小珍奶這篇貼文，紛紛留言回應：

「那不是反光，是聖光啊」

「這不是反光，小珍奶的大招，叫做『曙光女神之寬恕』」

「愛是一道光，如此美妙」

「這影片充分說明了，什麼叫香汗淋漓」



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有網友在PTT貼出照片和影片，畫面中的這名啦啦隊正妹穿著緊身的白色短袖上衣，隨著場邊比賽的進行，頻頻拿著加油棒手舞足蹈地揮舞著，但也因為傲人的身材吸引了眾人的目光。（PTT）

有網友在PTT貼出照片和影片，畫面中的這名啦啦隊正妹穿著緊身的白色短袖上衣，隨著場邊比賽的進行，頻頻拿著加油棒手舞足蹈地揮舞著，但也因為傲人的身材吸引了眾人的目光。（PTT）

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