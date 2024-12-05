「欠交水費」騙案！女生收「香港水務」催款通知中招　慘失$1.5萬

「欠交水費」詐騙短訊全城瘋傳！近日有大量網民表示收到可疑的「香港水務」催收逾期費用通知訊息，而有女生就在小紅書發帖分享有位「姐姐」中招被騙經歷，她表示詐騙訊息假冒水務署催繳28.26元的逾期水費並附有繳費連結，當按下連結輸入信用卡資料及驗證碼後，就收到銀行通知帳戶被轉走1.5萬元，才知道受騙。



水務署於12月3日公布指近日有多宗假冒水務署短訊的騙案，署方已就此事報警。水務署又澄清沒有發出有關短訊，亦不會透過短訊超連結引領客戶到其他網站，呼籲民眾警惕可疑訊息。



有女生在小紅書發帖分享有位「姐姐」收到假冒水務署催收逾期費用訊息，因而被騙走1.5萬元。（小紅書）

該名女生在小紅書以「水務局短訊詐騙被騙1萬5」為題發帖，稱有位「姐姐」日前收到「水務局」短訊，內容聲稱收訊人已逾期欠費28.26元，於是找樓主閨密幫忙看看。當時樓主等人沒有查證真偽，「大家一見到幾十蚊就沒有想到是詐騙的」，並且點進訊息中的網頁連結繳費。

填2資料秒被騙走1.5萬元

樓主稱網頁設計幾乎可以以假亂真，「網址的設計都係寫住水務局」，進入繳費頁面後就需要填寫信用卡號碼，輸入後手機就會收到驗證碼。樓主指當中沒有顯示付款銀碼，當她們在「水務局」繳費頁面輸入驗證碼後，就收到銀行短訊通知，指信用卡帳戶被轉走了1.5萬元。

樓主表示直至此時大家才意識到「唔對路」，又稱致電銀行「同事」查詢，卻獲告知「因為有做咗輸入驗證碼這個動作，好難追返（被取走的款項）」。

樓主提醒網民小心可疑訊息

她特意發帖提醒其他網民，指「正常我哋收水費單、電費單，一來都去郵局或者便利店交的都乖乖去交」，並再三叮囑網民不要輕信來歷不明短訊，及需留意「還有正常扣費驗證碼都會有個金額」。

網民不約而同收到「同款」詐騙短訊。（小紅書）

大量網民收同款詐騙訊息

帖文引起網民熱議，不少網民都表示收到相同訊息，亦有人同樣上當被騙取銀行帳戶餘額，「昨天我被騙，港幣餘額被清空」、「我也收到了」。有人就上傳手機訊息截圖，可見發送人名稱為「HKSW」，而訊息內容為「［香港水務］水費已逾期，總計28.26元整，請於12月03日前處理繳費，詳情繳費：http://possdj.shop」。樓主驚訝回應「天，一模一樣」。

另外，有其他網民在留言區上傳截圖，訊息內容相同，但網址卻是「http://wsd-gov.」開頭。另有網民提醒樓主正確的部門名稱為「水務署」，而非「水務局」或「香港水務」。

水務署澄清沒有發出有關短訊，亦不會透過短訊超連結引領客戶到其他網站。（資料圖片）

由於近來出現多宗假冒水務署短訊的騙案，水務署於12月3日發出新聞公報，指近日接獲市民查詢表示收到聲稱由水務署發出的要求繳交欠款短訊，內容附有以下網址：

https[:]//wsd-gov[.]com

https[:]//wsd-gov.pisdjdi[.]xyz

https[:]//wsd-gov[.]pmsij[.]life

https[:]//wsd-gov-tisdj/

https[:]//psdogi[.]shop/

https[:]//wsd-gov[.]pdgol[.]sbs



水務署表示「該些網址並非水務署網址」，並已就事件向警方報案。

所有水務署短訊均以「#」開頭

水務署澄清沒有發出有關短訊，亦不會透過短訊超連結引領客戶到其他網站。水務署提醒，署方已獲得通訊事務管理局辦公室的「短訊發送人登記制」認證，所有由署方發出的短訊都會以「#」號開頭，方便市民識別短訊發送人身份。

水務署又呼籲市民提防聲稱由該署發出的虛假短訊，如有查詢，可致電水務署客戶諮詢熱線28245000；如市民曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。

（小紅書）