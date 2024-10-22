美女收一電話被騙走3萬港元 仲險變洗黑錢疑犯：利用人性的弱點
撰文：聯合新聞網
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台啤永豐雲豹專屬啦啦隊浪LIVE「電豹女」日前受邀出席公益活動，與台灣刑事局、國際扶輪社攜手反毒、反詐騙。她們憑藉著超高人氣被相中擔任宣導活動大使，以應援熱舞吸引全場民眾目光，讓大家駐足聆聽反毒和反詐最新資訊。
現在詐騙手法五花八門，台灣「電豹女」諺諺坦承自己就是受害者，慘遭騙走12萬台幣（約3萬港元）。諺諺回憶，當時接到一通自稱銀行客服的電話，說她有一筆資金有問題，要求她去查詢帳戶。諺諺查了銀行客服電話與來電顯示號碼相同，不疑有他聽話照做：
「他們利用人性的弱點騙我，說如果沒有好好處理，會變成洗錢（又稱洗黑錢）的嫌疑犯，整個帳戶凍結。當下我一慌就完全相信他，回過神來才發現我把錢都轉出去了。」
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等到發現戶頭裡面12萬元消失（約3萬元港幣），諺諺才驚覺上當，急著在半夜跑去報警。她自嘲真的太笨，這次以自己為例，提醒民眾遇到狀況應該先跟家人討論。
如今能夠以電豹女的影響力，協助宣導反毒反詐騙，她們感到與有榮焉。接下來電豹女們要忙著準備 11/1 的大型粉絲見面會，預計18位以上的成員會出席，邀請粉絲們屆時一起同樂。
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