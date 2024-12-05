搭的士沒現金！司機願免費載　問如何找數咁回答　港女︰見到天使

乘搭的士時很多司機只收珼金，日前有港女在網上表示，早前趕時間而乘搭的士，卻發現自己沒帶現金，司機亦沒有任何電子收款方法，她便打算到自動櫃員機取錢。沒料到司機卻笑言沒有所謂，願意免費接載，而問到如何可給回車資，對方卻稱「下次見到我再畀我啦」，又不願留下電話號碼。事件令樓主大為感動，大讚司機「是天使嗎？」、「百年難得一遇勁好人的士司機」，更稱希望「再遇到你找返條數」。



許多網民同樣激讚該名的士司機「好人」，事件過程「有愛」，亦有人表示「我都試話，世界上仲有好多好人司機」。



樓主上載該名好人的士司機的士證和車牌號碼，大讚「百年難得一遇勁好人的士司機」。（Threads圖片）

司機不接受電子方式付款

樓主在Threads講述事件，且上載了照片，顯示了該名司機的的士證和車牌號碼，表示事發當日「勁趕時間上咗的士」，剛巧自己沒有現金，但可以經電子支付方式支付車資，但鄭姓男司機卻沒有任何電子收款途徑。

樓主當時暗想「勁趕時間仲要去撳錢」，唯有詢問司機何處有自動櫃員機，或者下車經電子支付向其他人兌換100元現金。沒料到司機笑言「唔使啦，好小事，我車你去」。樓主大感不好意思，坦言「搵食艱難，你等我一陣，我問吓其他人同我兌」，但司機堅持「唔緊要啦，你又唔係特登呃我，下次見到我再畀我啦」。樓主更稱司機拒絕交換電話號碼，反稱相信有緣就能收回車資。

網民同樣激讚該名的士司機心地好。（資料圖片）

樓主大讚「是天使嗎？呢個世代勁難得嘅好人司機，想頒個獎俾佢」，希望再遇到對方，「再遇到你找返條數」。網民同樣激讚該名的士司機心「心地又好，記低車牌或者可以聯絡到畀返車費」、「好人好事」。

（Threads）