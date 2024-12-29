常見早餐地雷！6款傷身食物曝光　營養師：一大早吃油　列4大貼士

不少人都會「空肚食早餐」，但如果選錯食物，就會對身體造成負擔。台灣營養師李婉萍在facebook專頁發文表示，有6款食物是「常見的早餐地雷」，甚至會變成「一大早就在吃油」，而且經常吃會悄悄破壞健康，所以要懂得「避雷」；而她亦同時提出4大貼士，希望大家吃早餐都要吃得健康。



李婉萍指出早上食煎餃，「根本一大早就在吃油啊」。（《大阪ほんわかテレビ》截圖）

1. 煎餃

李婉萍在帖文表示，切勿以為煎餃包菜包肉就很健康，為了多汁好吃，但餡料多以肥肉為主，再用油去煎，「根本一大早就在吃油啊」。她指1顆煎餃熱量大約50至60卡，如果搭配豆漿，增加蛋白質，營養會變得更加均衡。

2. 燒餅油條

廚師在製作燒餅時，會抹上許多酥油，油條則是經過反覆油炸，2個合在一起就是高碳高油，1份熱量就可能超過500卡，李婉萍建議大家改吃燒餅夾蛋加上生菜，熱量直接少一半。

李婉萍指出，油條通常經過反覆油炸，1份熱量就可能超過500卡。（示意圖/資料圖片/梁偉權攝）

3. 飯糰

糯米是高升糖食物，早上進食飯糰，會容易令到血糖飆升，餡料中的肉鬆、油條、酸菜亦是高鈉高熱量的加工食品，1顆飯糰熱量大約600卡，李婉萍直言「已經爆卡就不要配飲料」，甚至可以去掉酸菜，令到熱量變低。

4. 鐵板麵

麵條也是高升糖食物，醬汁內有大量調味料和太白粉，「也是高油高糖的地雷早餐」，1份熱量大約400至500卡，李婉萍提議「加1顆蛋營養更均衡，或是備註醬少」。

李婉萍表示，餡料中的肉鬆、油條、酸菜是高鈉高熱量的加工食品，可以去掉酸菜，令到熱量變低。（《この差ってなんですか》截圖）

5. 奶酥厚片

奶酥主要是由奶油和糖混合而成，加上厚片麵包，營養素非常單一，只有澱粉和油脂，1份熱量大約是300卡，李婉萍提出搭配牛奶，增加蛋白質與鈣質。

6. 玉米脆片加上牛奶

玉米脆片加工程度高，營養流失多，許多廠商更會額外添加大量糖份，「看似健康，其實是真正的隱藏地雷」，大家可以搭配水果一起吃，增加纖維。

李婉萍建議避免單一營養素、避免進食加工食品、避免精製醣類，以及飲品以原味兼無加糖為主。（《この差ってなんですか》截圖）（facebook專頁「李婉萍營養師」圖片）

健康早餐4大貼士

李婉萍強調避免單一營養素，至少要含有3種食物配搭，例如全榖雜糧、豆魚蛋肉，以及蔬果，另外要避免進食熱狗、香腸和火腿等加工食品，「加工食品往往高鹽高油，也容易流失營養」。

此外，大家要避免精製醣類食品，例子有白多士、麵條和玉米脆片，因為容易導致血糖升高，「早上吃可能會讓一整天都精神不好」。最後，她指出「飲品搭配以原味、無加糖為主」，可以品嚐鮮奶、無糖豆漿和黑咖啡，減少糖分攝取，補充蛋白質和鈣質。

李婉萍重申，均衡營養的早餐帶來良好的新陳代謝，有助思緒清晰，精神滿分。

（facebook專頁「李婉萍營養師」）