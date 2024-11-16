減肥原來唔使戒珍珠奶茶！營養師教3個方法　一計即知可以飲幾多

減脂期好想喝珍奶又怕前功盡棄？營養師杯蓋在Instagram上提供三個方法，讓你成功減脂同時還能喝珍奶！



一般大杯珍奶珍珠克數落在90到100公克，所以平均一杯全糖珍奶熱量約1000大卡，整體非常驚人。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、改喝無糖

珍珠本身帶有甜度，所以即使去糖其實還是很好喝喔！



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二、控制頻率

不論是否處於減脂期，建議不要每天喝。兩周喝一次的頻率，其實不用太過擔心。



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三、份量代換

每碗飯大約是160公克，有60克左右的碳水化合物，而100克的珍珠碳水化合物將近86克，假設今天喝了一杯無糖珍奶，就等於攝取了半碗飯的量左右。



所以假設當日有喝珍奶或是攝取甜食，建議碳水化合物的量一定要減少。

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