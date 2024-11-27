喉嚨痛竟被檢查下體　揭名醫涉性侵87女偷拍6千小時AV　最小14歲

挪威一名55歲醫生被控，在幫女病患婦科看診時，性侵多達87名女性。



還把變態過程拍攝下來，偷拍內容超過6,000多小時，其中還有2名受害者當時年僅14歲、15歲。

挪威名醫涉性侵87女子 受害人最小僅14歲（01製圖）

看診竟拿瓶子塞女病人下體 受害人最小14歲最大67歲 點圖放大了解更多案情細節：

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當地媒體報道，55歲醫生拜伊（Arne Bye）從醫20多年來，一直是當地備受信賴的可靠醫生，沒想到卻被爆出他靠著職權，在看診過程中性侵87名女子，受害者年齡最大者為67歲，最年輕受害者則只有14、15歲。

警方在調查過程中，發現多達6,000多小時的偷拍內容，發現許多受害者在不知情的情況下遭到偷拍，而拜伊在看診過程中，曾故意把瓶子狀的物體塞進受害者下體。

一名受害者控訴，她原本是因為「喉嚨痛」前去看診，卻莫名被安排婦科檢查，因為信賴拜伊才乖乖照做，結果看診時遭到侵入式治療。另一名受害者則表示，看診過程讓她非常痛：

我以為我要死掉了。

拜伊辯稱，他是因為擔心會有醫療糾紛才會拍攝看診過程，事後從來沒有看過那些內容。檢察官表示，拜伊2017年開始就被患病投訴，警方於2022年8月展開調查，直到2023年才正式起訴。

拜伊目前已對3項性侵罪和35項擅用職權罪認罪，將可能面臨最高21年刑期，雖然被指控嚴重罪名，目前他尚未被還押，警方表示，要依據審判結果才會做出決定。案件仍在審理中。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】