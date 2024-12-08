借廁所積怨！人夫與店舖老闆吵架　老闆搬石油氣企圖點火下場慘了

外出時人有三急，許多人都會向店舖求助借用廁所，但未必所有人都願意提供方便！台灣屏東1名人妻早前向店舖借用廁所，導致其丈夫與老闆有積怨，其後人夫與老闆吵架，老闆懷疑受酒精影響，大怒下搬出店內石油氣罐，開啟後拿出打火機撻出火種，其他途人見狀大驚報警。幸最終警員趕至制止事件，避免釀成火災，而老闆則被拘捕。



案件經審理後，法官判處被告「放火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物未遂」罪名成立，判有期徒刑1年10個月，但緩刑4年，被告同時被罰款10萬新台幣（約2.55萬元），以及需接受2個法治教育課程。



老闆和人夫就借廁所問題發生爭執，老闆直接從店內搬出石油氣罐並開啟，然後燃點打火機。（示意圖/資料圖片）

老闆怒搬石油氣開啟 再燃點打火機

判決書指出，案中人夫的妻子早前向1間店舖借廁所，其後人夫與老闆因此事結怨，到了今年2月，老闆飲酒消遣時，在店面旁邊的道路見到人夫，雙方再次因借廁所一事發生爭執，甚至當場互相拉扯。醉酒的老闆怒火中燒，不理會現場有多間民宅，直接從店內搬出石油氣罐並開啟，然後燃點打火機，令到石油氣罐噴口位置處於燃燒狀態。

老闆直接從店內搬出石油氣罐並開啟，然後燃點打火機，其他途人大驚報警，警員接報到場制止，避免釀成火災。（示意圖/淘寶圖片）

警員到場制止兼拉人

人夫和其他途人見狀大驚，民眾立即報案。警員到場制止老闆的舉動，最終沒有釀成大禍，事件中無人受傷，而老闆當場被捕。

案件在屏東地院審理，法官認為，被告行為破壞公共安全，令到人夫感到畏懼，但考慮到被告認罪，並和人夫達成和解，獲得對方原諒，判處「放火燒燬現供人使用之住宅及現有人所在之建築物未遂」罪名成立，判處有期徒刑1年10個月，不過緩刑4年，緩刑期間，被告接受保護管束，繳交10萬新台幣（約2.55萬元）罰款，同時需要接受2個法治教育課程，案件仍可上訴。

（ETtoday新聞雲）