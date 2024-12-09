報應？前車倒後泊咪錶位　私家車「攝入」搶位　後續這樣全網喊爽

難道是「天都睇唔過眼」？有司機於駕駛群組上傳「車Cam（行車紀錄）」影片，指於尖沙咀準備倒後泊入咪錶位時，被1輛私家車突然「攝入」搶位。雙方一度對峙，該司機更霸氣稱「個位係佢」不願走，又伸頭出車外兼手指指，他怒氣難消故於網上公審對方。許多網民批評涉事私家車司機，「人不要面（臉），天下無敵」、「唔好話排唔排（隊）先，喺正隔籬等都可以咁樣攝上嚟，佢都幾唔要面」。



及後有途經尖沙咀的網民分享照片，指目擊該私家車和貨車發生碰撞，「佢呢架橙色車，啱啱先喺金馬倫道撞咗喎」。「有圖有真相」隨即惹來眾人鼓舞，認為是該司機「報應」，「抵X死」、「完美展現咩叫俾天收」、「天地有正氣，呢啲咁嘅人品同車品，遲早一鑊」，並戲稱「樓主見到張相開心晒」。



有MG私家車被公審於尖沙咀企圖「車頭攝入」搶咪錶位。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

片主停私家車旁 等候泊入咪錶位

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，不滿指「我喺架車隔籬排緊錶位，佢夠膽死喺後面揸上嚟話個位係佢嘅，係咪黐咗線，仲要死都唔肯走」。從長約30秒的影片可見，現場為尖沙咀金巴利街，相信片主最先停於某私家車旁邊，當看見對方有意駛離咪錶位，片主便倒車騰出空間讓對方駛走，以便自己之後可泊入該咪錶位。

MG私家車突「攝入」搶位

當私家車駛離後，樓主便向前駛，打算倒後泊入咪錶位。其間1輛黃色上汽名爵（MG，Morris Garages）私家車突然「攝入」搶位，近半個車身已經進入咪錶位，嚇得片主馬上煞停。由於片段沒有聲效，只能看見兩車停下對峙，MG私家車司機則伸頭出車外，以手指指向後方，疑似指責樓主和他搶位一事，但就無法得知雙方談話內容，片段亦至此告終。

MG私家車「車頭攝入」企圖搶咪錶位。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

MG私家車「車頭攝入」企圖搶咪錶位。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

MG私家車司機伸頭出車外，同時手指指，疑指責樓主和他搶咪錶位。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批MG私家車司機「無品」

片段一出，許多網民紛紛批評MG私家車司機「無品」，「其實都幾X老土，明知人哋係用尾入，仲夾硬隊個頭入去，一睇就知係自私X」、「唔好話排唔排（隊）先，喺正隔籬等都可以咁樣攝上嚟，佢都幾唔要面」。

片主被質疑「輸經驗」

有人就指出樓主是「輸經驗」，「樓主少泊街呀」、「唔知話你天真定戇X好」、「見到呢啲環境，老虎蟹一係頭入，一係頂住個位唔好郁，尾入真係輸晒」、「泊錶位有車喺後面老X都要用頭入咗先，入咗再慢慢扭」、「千祈唔好郁車，要佢陪你一齊等，等到你前面有車位俾你泊先走」、「泊唔到都唔好俾佢泊」。

有網民拍到該MG私家車後來和1輛客貨車發生碰撞。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

MG私家車和貨車相撞 網民激讚：係報應

其後有途經尖沙咀的網民上傳照片，指目擊MG私家車和貨車發生碰撞，「佢呢架橙色車，啱啱先喺金馬倫道撞咗喎」。相片隨即惹來眾人留言，認為是該司機「報應」，「小鳳姐，唔該」、「抵X死」、「完美展現咩叫俾天收」、「天地有正氣，呢啲咁嘅人品同車品，遲早一鑊」、「呢啲我實會喺佢面前無限鞭屍」、「經過串一串佢：『你頭先搶到泊車位，宜家咪唔使撞囉』」，又戲稱「樓主見到張相開心晒」、「簡直係俾樓主早來的聖誕禮物」、「搵返橙車車主出嚟，等佢回味吓部車未撞之前嘅完美車身」。

惟有留言認為是樓主的駕駛技術「技不如人」，「條片唔係連貫性，好難判斷」、「其實入錶位呢啲嘢，邊個入到位就係邊個㗎啦，有乜好拗啫」、「錶位不嬲都係手快有，搶唔到怪人？」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）