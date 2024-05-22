客貨車排錶位　私家車「車頭隊入搶位」遭指罵　圖公審反捱轟無品

停泊咪錶位應否排隊？日前有司機於網上分享車Cam片段，片中見車主當時身處大埔一錶位停車場，見右方咪錶位的車輛準備駛離，所以便「扭軚」轉入車位，詎料迎頭有另一輛客貨車欲轉入車位，片主行為引起對方極度不滿，更以手指疑指罵片主，又示意應從其後方的方向排隊，雙方一度僵持，樓主最終未有退讓。



片主事後不滿被指罵，自嘲不知道咪錶位要排隊，「今次讓咗我先呀」，疑有意公審該貨車司機。網民看完片段後反斥片主無品，「人哋前面等緊，你就後欄插入」、「法例無規定排隊，但係呢啲係車品人格嘅問題」；惟有人覺得爭拗無謂，「錶位唔使講咁多，邊個入先就邊個泊」。



有私家車疑未有排隊便駛入咪錶位，被正等候的客貨車司機指罵。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

涉事司機日前在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳長約20秒片段，事發地點為大埔寶鄉坊錶位停車場，片中見當時樓主右方的咪錶位，正有黑色車輛準備駛離，故樓主便直接「扭軚」右轉進入車位，惟同時迎頭亦有一輛銀色客貨車已「扭軚」準備駛入該咪錶位，其後方更有正排隊等候空位的車輛。

客貨車司機眼見被「搶位」立刻指着樓主，疑指責他未有排隊不守規矩，並示意樓主退後，惟樓主未有退讓，雙方一度僵持，客貨車司機之後又再指向後方，疑表示應從其後方方向排隊，片段亦至此告終。樓主疑不忿被指罵，於帖文自嘲「對唔住貨VAN司機」，指自己不知咪錶位需要排隊，揚言下次定會於隊尾等位，又稱「今次讓咗我先呀」，並呼籲他人記得使用咪錶位時要排隊。

片段曝光後，網民幾乎一面倒鬧爆樓主，「呢個場就係貨Van嗰邊等位，你嗰邊等就會頂住條車路」、「人哋前面等緊，你就後欄插入」、「咪錶柱位係你嗰邊都夠膽入」、「法例無規定排隊，但係呢啲係車品人格嘅問題」、「你睇下側邊啲車車頭向邊？有好多嘢係約定俗成」、「贏了車位，輸咗人品」、「西人西事仲敢理直氣壯Po出嚟」、「如果人哋嚟先停喺度等緊嘅，就應該畀返人嘅；如果你係路過，嗰一刻人哋走，你泊就不太理想」。

但亦有人指出該停車場泊車一向較為混亂，「呢個位不嬲都係入到就贏，排條鐵咩」、「錶位唔使講咁多，邊個入先就邊個泊，入唔到都唔使再爭，無覺悟就去時租」、「呢款中間位點泊都得，根本無車頭方向」、「咁多位話要排隊師兄，街邊車位條街咁長，你會喺邊度停先係頭位？」。

根據網上地圖所示，進出上述停車場只有2條行車線，理論上駕駛者應先從左方行車線駛入，即是片中客貨車所在位置，相信正是排隊等候空位，並沿右邊行車線駛出，可見樓主駕車方向應為離開停車場。

（FB「車cam L（香港群組）」）