以為耳內有蟲！女狗主聽力下降急求醫　醫生夾出「這東西」超震驚

聽力下降可能是耳道藏有異物引起！美國1名女子因聽力下降求醫，醫生檢查後用鑷子從她耳內取出大團異物，甚至在取出時驚呼「不可能」。由於取出過程非常痛苦，加上醫生反應，令女子不禁懷疑耳內藏有活蟲。然而，當醫生把那團異物遞給她看後，她即時尷尬到「社死」，因為那竟是超大團狗毛！



一些有養狗的網民看完她的影片後，笑言「難怪我總是聽不清，我有養哈士奇」、「我有3隻哈士奇，新的恐懼解鎖了」。



美國女網民卡拉（Karrah）在社交平台TikTok上傳影片，稱因聽力下降求醫，結果醫生從她耳內取出大團狗毛。（「karrah_peden_tram」TikTok影片截圖）

美國女網民卡拉（Karrah）在社交平台TikTok上傳影片，分享「解鎖新恐懼」經歷，稱早前她因為單側耳朵聽力下降擔心不已，所以前去求醫，沒想到結果卻讓她頗為尷尬。

卡拉表示，醫生先檢查她聽力正常的耳朵，並從中清理出一大團黑色耳垢，「看起來超惡心」。她感到有點丟臉，心想正常聽力的耳朵都挖出這樣的東西，不知道聽力下降的耳朵會挖出什麼來。就在此時，醫生檢查完聽力下降的耳朵後告訴她，由於異物處於較深位置，可能更難清理。

夾取異物過程痛苦

卡拉稱醫生用鑷子取出異物過程真的很痛，醫生甚至在取出來時驚呼「不可能」，「他跟我說我絕對不會相信他挖了什麼出來」。

卡拉稱醫生用鑷子取出異物過程真的很痛，她更一度懷疑有活蟲藏在耳內。（「karrah_peden_tram」TikTok影片截圖）

當時卡拉十分害怕，加上耳內疼痛，還以為醫生從她耳內取出活蟲，但當醫生把異物遞給她看後，她整個人都呆住了，「我還以為會是蟲子，結果竟然是一大坨狗毛！醫生還說感覺就像是有人刻意將它硬塞入我耳朵一樣」。

網民熱議：解鎖新恐懼

影片有近520萬次觀看次數及5,000多個評論，不少網民都相當好奇卡拉是否有養寵物，「你有養狗對嗎？」、「可以看看你的狗嗎？還是那只是不知哪裏來的狗毛？」。也有人笑言「難怪我總是聽不清，我有養哈士奇」、「我有3隻哈士奇，新的恐懼解鎖了」、「我是狗狗美容師，你讓我出現了心理陰影」。

卡拉更新影片稱耳內狗毛的「罪魁禍首」就是家中2隻寵物狗。（「karrah_peden_tram」TikTok影片截圖）

卡拉更新影片稱耳內狗毛的「罪魁禍首」就是家中2隻寵物狗。（「karrah_peden_tram」TikTok影片截圖）

卡拉之後更新影片，分享家中2隻寵物哈巴狗，笑言牠們總是掉很多毛，「牠們身上還有毛已是個奇蹟」。出乎部份網民意料之外，卡拉的狗狗並非長毛的狗，「我不明白！牠們甚至不是『超級毛毛狗』」、「我還以為會見到哈士奇或者牧羊犬」。亦有網民解釋「哈巴狗有雙層皮毛，並且全年都會脫毛」、「這就對了！哈巴狗脫毛時，單單走過就會留下一團狗毛」、「看到牠們，我瞬間就明白了」。

（TikTok）