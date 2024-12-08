電單車疑遭的士險撞！2司機爆粗口罵戰　南亞裔鐵騎士：X你老X

香港地少車多，不時出現爭路情況，但切記要小心注意行車安全！網上近日流1條影片，顯示聯合醫院範圍內的秀雅路有的士司機與南亞裔鐵騎士發生口角，事緣懷疑前方位置泊滿車輛，電單車只好在路中停下，但可能險被的士撞及，2名司機激動爆粗吵架，南亞裔鐵騎士怒罵「咩料呀你？X你老X，觀塘嚟㗎」，甚至下車怒喝的士司機「落車，你唔X夠膽咩？」。目擊者一邊拍攝，一邊笑言「打佢老X」，而直影片結束仍未見有人出手。



影片引來許多網民留言，由於不知事發經過，故難以評論誰對誰錯，惟事發地點卻惹來聯想，「聯合醫院喎，落車打啦，急症室喺隔離唔死得嘅」、「海軍鬥水兵」、「鐵騎士好流利的粵語」。



的士司機與電單車靠得很近，南亞裔鐵騎士怒問「有冇位停先？」。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機與鐵騎口士爆粗吵架

相關影片被上載至facebook「車cam L（香港群組）」，長約30秒，可見現場是聯合醫院範圍內的秀雅路黃色方格，靠近聯合醫院P座，黃色方格旁邊有位置容許車輛停下，但懷疑當時泊滿車，電單車難以停車，唯有在路中停下，不排除險遭的士撞及，繼而引發爭執。

的士和電單車唯有一起停下，鐵騎士怒問「有冇位停先？」，相信指電單車沒有位置停下，雖然他沒有除下頭盔，但聽其口音相信是南亞裔人士，而的士司機反駁「你話係就係」、「X家剷」。

鐵騎士繼而爆粗狠批「咩料呀你？X你老X，觀塘嚟㗎」、「講咁多嘢，你老母X個X」；的士司機繼續反駁，但由於現場環境嘈吵，所以未能清楚錄到內容，鐵騎士聞言下車，怒喝「落車，你唔X夠膽咩？」。

鐵騎士向的士司機怒喝「落車，你唔X夠膽咩？」。（facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

拍片者食花生：打佢老X

現場有1名身穿反光衣的職員使用對講機，相信通知同事或呼喚其他人到場協助，目擊者拍攝期間笑言「打佢老X」、「打個的士佬」，在影片結束前，未見演變成動武。

雖然影片未能完全拍下事發經過，但吸引大量網民留言，「想知落咗車又會點呢？」、「聯合醫院，打完即時入去療傷」、「近急症室不怕，唔使打999」、「唔打就浪費後面車輛時間，打咗就浪費急症室等候的有需要人士」。

（facebook「車cam L（香港群組）」）