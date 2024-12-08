Donki再現老鼠！蕃薯攤檔見鼠蹤影片瘋傳　網民：鬼鬼鼠鼠偷蕃薯

日式連鎖超市Don Don Donki（驚安之殿堂）叕有老鼠出沒！有網民指12月7日周六在Donki屯門市廣場分店拍到鼠蹤。從網上流傳的可見，今次出現的老鼠體型較小，出現在蕃薯攤檔內的設備爬上爬落，最後轉身走回攤檔內部消失蹤影。而網民留意到櫃上貼有「請保持整潔，乾淨衛生 人人開心」的標貼，認為十分諷刺。



影片引來不少網民議論紛紛，直指「都唔止第一次見，佢哋應該係度定居」，有人則笑言「鬼鬼鼠鼠，偷蕃薯」、「乾淨衛生，老鼠開心」。有人則認為老鼠難防，覺得見慣不怪「未見過老鼠咩，你話見到外星人就話啫」。《香港01》已就事件向Donki查詢，正等候回覆。



有網民發現Donki屯門分店有老鼠出沒。（影片截圖）

網民拍下老鼠在食蕃薯攤檔內的設備上爬來爬去。（影片截圖）

蕃薯攤檔設備見老鼠亂爬

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳關注組」上發布影片，指12月7日在Donki的屯門市廣場分店 ，見到有鼠蹤出沒於是拍片。從影片可見，老鼠身上約4至5吋，不算肥大，在食物蕃薯攤檔內出現，從鋼鐵的設備上爬下來，再穿到另一面，最後轉身走回攤檔入面消失蹤影。而最諷刺的是在食物攤檔的透明膠板前，則貼有「請保持整潔，乾淨衛生 人人開心」的標貼。

鼠蹤影片惹來網民討論，「都唔止第一次見，佢哋應該係度定居」、「好恐怖」。有人笑言「鬼鬼鼠鼠，偷蕃薯」、「有老鼠證明好食」、「叫啲老鼠請保持整潔」、「乾淨衛生，老鼠開心」、「日本鋪頭米奇呀，好可愛呀」。

由於老鼠是在蕃薯攤檔出沒，有網民嘲「鬼鬼鼠鼠，偷蕃薯」。（影片截圖）

網民拍到有老鼠在攤檔爬來爬去。（影片截圖）

網民拍到有老鼠在攤檔爬來爬去。（影片截圖）

攤檔貼有「請保持整潔，乾淨衛生 人人開心」。

不過，有網民認為食檔出現老鼠有時是難以避免，甚至已見慣不怪，「未見過老鼠咩，你話見到外星人就話啫」、「其實成個香港，有返咁上下舊嘅商場，都有好多老鼠小強，差在有冇咁好彩／唔好彩畀你見到」。