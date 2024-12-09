上水超市花生油被掃光？職員指男子狂買10多箱　網民憂水貨客再現

水貨客再現？内地今年7月起傳出許多運油車既運送大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，但在換貨運輸過程中不清洗罐體，引起食物安全疑慮，網上更有人聲稱要到香港「買油」。最近1名女子就在facebook發文，表示其友人早前於上水1間超市購物時，竟發現貨架上某牌子的花生油全被掃光，超市職員表示此前有1名男子一口氣買了10多箱該貨品，「十幾箱全部要晒」。



另外，由於深圳當局近日恢復「一簽多行」赴港旅遊，有網民擔心今次食油掃貨事件是否「水貨客重現」。



1名女子在facebook發文表示，其友人早前於上水一超市購物時，竟發現貨架上一牌子的花生油全被掃光。（facebook圖片）

超市花生油被一男子掃光

該女子在facebook群組「上水人大聯盟」發文並上傳照片，表示其朋友日前於上水1間超市購物，卻發現一貨架全空，向職員詢問，「收銀話個男人十幾箱全部要晒，難怪個貨架位空咗」。

據樓主上傳的照片顯示，貨架上一牌子的「純正花生油3支裝」被一掃而空，售價為89.9元，價錢牌旁邊放有「此貨暫缺」告示。另一照片則看到1名男子疑雙手拿着花生油，身旁還有載着多樽花生油的手推車。

樓主朋友向超市職員詢問，「收銀話個男人十幾箱全部要晒，難怪個貨架位空咗」。（facebook圖片）

網民憂水貨客再現

不少網民隨即在帖文留言，更有人指自己也曾目擊該名男子「掃貨」，「又係佢？今朝佢掃晒辛辣麵！」、「今日晏晝喺石湖墟有見過佢推住成車花生油」、「我頭先都見到佢，幾車花生油、麥片」。部份網民則擔心是否水貨客再現，憂慮上水首當其衝，「又話一簽多行唔會有水貨客嘅？」、「走水貨？」；但有人就指可能只是其他店舖老闆「入貨」，「好多士多老闆格價㗎，拿貨價貴過惠康百佳就掃㗎啦」、「買返去自己舖頭轉售？」。

內地運油車不清洗罐體掀食安疑慮

今年7月，有内地媒體報道部份運油車既運送大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，但在換貨運輸過程中不清洗罐體。相關報道令不少內地民眾擔心食油品質，當時在內地社交平台小紅書，出現許多內地網民表示要到香港買油帖文，甚至號召到香港「搶油」，有網民直接乘坐高鐵到西九龍站後直奔超市買油，直呼「真的好便宜，比深圳便宜，深圳消費太貴了」，又稱香港超市貨存充足，大讚香港雖小，五臟俱全。也有內地網民自稱是「水貨客閃現」，在香港花了141元買6桶油，表示香港的食物安全比內地好。

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