運油車裝完化工油再裝食用油如｢投毒｣　網民號召：趕緊去香港買油

內媒《新京報》近日報道，内地許多運油車既運送大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，運油車在換貨運輸過程中不清洗罐體，事件引發食安風暴。不少網民表示，繼到香港買奶粉之後，｢又要去香港買油｣。



内地網民發帖指要到香港買油。（網絡截圖）

内地網民發帖指要到香港買油。（網絡截圖）

近日，内地曝光食用油化工油混裝食安醜聞，《央視》發文痛批，「這種行為無異於投毒」，更引發內地輿論的恐慌。

不少網友在小紅書、微博等社交媒體上表示，「又要到香港帶油了，大家去香港走起，買油！」，有IP在上海的網友表示，能不能幫他也帶一點。還有人提到「夢回去香港搶奶粉的年代，香港的食用油會不會又脫銷了？」

内地網民熱議：

「想問一下我們是要過回以前從香港買牙膏的日子嗎？以後坐地鐵去香港買油回來炒菜嗎？」

「萬萬沒想到有一天要去香港買食用油」

「以後去香港要買的東西多了一樣：食用油。你一心只想讓自己和家人能夠吃得健康。然而，他們竟然用化工油罐混裝食用油」

「以前去香港，我買化妝品，同行的人買橄欖油，我還想這有必要嗎？現在看來有必要哈」

「以前聽說有人專門去香港買食用油，我都覺得小題大做，原來小丑是我自己」



内地網民發帖指要到香港買油。（網絡截圖）

内地網民發帖指要到香港買油。（網絡截圖）

據此前報道，内地許多運油車運輸的液體並不固定，既承接糖漿、大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體。為了節省開支，不少運油車在換貨運輸過程中不清洗罐體，有些食用油廠家也沒有嚴格把關，不按規定去檢查罐體是否潔淨，造成食用油被殘留的化工液體污染。

事件曝光後，《央視網》發文指這種混裝行為不僅是對《食品安全法》的公然挑釁，更是對消費者生命健康的極端漠視。

涉事的中儲糧集團也在微博發文回應，將進行全系統深入開展專項大排查。7月9日，國務院食安辦宣布成立聯合調查組，徹查食用油運輸環節等問題。對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。

一輛卸完煤製油的罐車在未洗罐的情況下進入一家糧油公司裝載大豆油。（新京報）