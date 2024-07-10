運油車裝完化工油再裝食用油如｢投毒｣ 網民號召：趕緊去香港買油
撰文：許祺安
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內媒《新京報》近日報道，内地許多運油車既運送大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，運油車在換貨運輸過程中不清洗罐體，事件引發食安風暴。不少網民表示，繼到香港買奶粉之後，｢又要去香港買油｣。
近日，内地曝光食用油化工油混裝食安醜聞，《央視》發文痛批，「這種行為無異於投毒」，更引發內地輿論的恐慌。
不少網友在小紅書、微博等社交媒體上表示，「又要到香港帶油了，大家去香港走起，買油！」，有IP在上海的網友表示，能不能幫他也帶一點。還有人提到「夢回去香港搶奶粉的年代，香港的食用油會不會又脫銷了？」
内地網民熱議：
「想問一下我們是要過回以前從香港買牙膏的日子嗎？以後坐地鐵去香港買油回來炒菜嗎？」
「萬萬沒想到有一天要去香港買食用油」
「以後去香港要買的東西多了一樣：食用油。你一心只想讓自己和家人能夠吃得健康。然而，他們竟然用化工油罐混裝食用油」
「以前去香港，我買化妝品，同行的人買橄欖油，我還想這有必要嗎？現在看來有必要哈」
「以前聽說有人專門去香港買食用油，我都覺得小題大做，原來小丑是我自己」
據此前報道，内地許多運油車運輸的液體並不固定，既承接糖漿、大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體。為了節省開支，不少運油車在換貨運輸過程中不清洗罐體，有些食用油廠家也沒有嚴格把關，不按規定去檢查罐體是否潔淨，造成食用油被殘留的化工液體污染。
事件曝光後，《央視網》發文指這種混裝行為不僅是對《食品安全法》的公然挑釁，更是對消費者生命健康的極端漠視。
涉事的中儲糧集團也在微博發文回應，將進行全系統深入開展專項大排查。7月9日，國務院食安辦宣布成立聯合調查組，徹查食用油運輸環節等問題。對於違法企業和相關責任人，將依法嚴懲、絕不姑息。
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