港鐵意淫罵戰！疑碰撞互爆粗　阿伯斥：踎低　胖男怒吼：即刻除褲

港鐵經常人多擠迫，乘客間難免會有碰撞，只要互相忍讓自然相安無事。惟網上最近流傳1條影片，正駛往灣仔站的列車上，有「一老一嫰」男乘客疑因碰撞問題爆發激烈口角，而且內容相當露骨，而且惹起網民關注。影片見到1名戴眼鏡的胖男懷疑被1名阿伯撞到，雙方爆粗互罵，胖男強調是自己被撞，「唔係你撞我，唔通我撞你咩？我撞你，你飛咗啦」，阿伯反駁「你撞我，睇吓我係咪飛？」，而爭持間，阿伯突然爆粗指「你含X都無味呀」。



由於阿伯提及口交行為，胖男當場應戰，直指「畀條X我含呀」，令到本身充滿火藥味的罵戰爆出意淫內容，胖男甚至多次要求「你（阿伯）即刻除褲！」。阿伯則反過來多次勒令胖男「踎低先」，不但示範做出蹲地動作，而且動粗拉扯胖男，甚至出手挑釁對方，而胖男一直還口不還手，才沒有演變成互毆局面。



網民看完影片後都胖男淡定有忍耐力，「肥仔識玩」、「肥仔好波」、「啲阿伯有時就係恃老賣老」、「唔知點解笑咗」。



胖男直斥阿伯撞人後聲大夾惡，雙方在車廂內爆粗互罵，提及意淫內容。（instagram影片截圖）

阿伯疑撞人後沒有道歉，反而爆粗發惡，突稱「你含X都無味呀」，雙方隨即作出意淫內容對罵。（instagram影片截圖）

胖男隨即叫阿伯「畀條X我含呀」，甚至多次要求阿伯立即除褲。（instagram影片截圖）

阿伯反客為主，要求胖男「踎低先」，更當場示範蹲地動作。（instagram影片截圖）

因碰撞問題掀粗口罵戰

相關影片被上載至instagram帳戶，長約1分鐘18秒，當時港鐵列車正駛往灣仔站，懷疑戴眼鏡的胖男被阿伯撞到，阿伯卻沒有道歉，雙方繼而爆發口角，期間粗口橫飛。

胖男質疑阿伯撞人後聲大夾惡，阿伯爆粗否認「你咪X同我講我撞你」，胖男立即回敬「唔係你撞我，唔通我撞你咩？我撞你，你飛咗啦」，阿伯反駁「你撞我，睇吓我係咪飛？」，胖男立即稱「所以我咪驚你飛囉，無錢賠呀，窮吖嘛！」。阿伯即搶指「慳X啲啦你！」。胖男即嘲諷對方「老人家可以發窮惡」。

阿伯與胖男就意淫內容對罵

阿伯對胖男的態度無計可施，突然爆出一句「發窮惡？你含X都無味呀」，提及口交行為的意淫內容，胖男隨即爆發，怒吼「畀條X我含吖，除褲！」。雙方當場就意淫內容「認真舌戰」，胖男多次要求阿伯立即除褲，阿伯當然沒有照做，繼續爆粗「X你老X臭X，你唔含就行開」，然後反客為主，要求胖男「踎低先」，甚至親身示範做出蹲地動作，令火爆場面帶有黑色幽默感。

列車抵達灣仔站，阿伯與其他人下車。（instagram影片截圖）

阿伯曾出手拉扯胖男

雙方就先行除褲或先踎低未能達成共識，故只流於口舌之爭，未有真正做出意淫行為，但阿伯更一度拉扯胖男，卻因胖男體型龐大，未有移動半分，胖男繼而嘲諷指「扯都扯我唔郁」、「懦夫」、「又唔夠膽玩」。阿伯則繼續反口指胖男「最叻拗頸，你呢種」，但胖男繼續反駁「你撞人X人，人哋發火，你就話人哋同你拗頸」，阿伯反問「點解你唔打我？」，胖男則形容不需要。

網民：成單嘢好好笑

2人罵戰期間全程沒人勸阻，車廂內其他乘客被迫聽着意淫口角，而因鏡頭位置所限，未能完整拍下阿伯拉扯胖男情況，但大致過程見到胖男沒有動粗，教未釀動武。最後列車抵達灣仔站，阿伯與其他人下車，影片至此結束。

大量網民留言形容「肥仔勁」、「成單嘢好好笑」、「如果肥仔真係踎低，阿伯會點做？」、「如果有小朋友喺度，真係好尷尬」。

（instagram）