的士司機赤腳晾車窗曬太陽！車頂同曬1物更誇　網民：吸收維他命D

的士司機的服務態度及形象不時遭人詬病。有網民早前在網上發布相片，拍下有紅的司機等候上客期間，十分悠閒地將手及1對赤腳伸出車窗外曬太陽，而最有趣的是，車頂上同時曬晾了1對波鞋，可謂將的士空間用到盡。有網民笑言司機可能想替平時難以接觸到太陽的腳板底補充維他命D。



帖文一出即被瘋傳，不少網民認為有失身份，「香港的士佬毫無形象可言」；亦有人笑言「好生意到咁」、「人嘅身體最難曬到太陽係邊度？答案係腳板底呀」。



樓主拍下的士司機等客時悠閒曬腳一幕，而車頂則在晾曬1對波鞋，情景令人傻眼。（Facebook圖片）

有網民早前在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」中發相，題為「着返隻鞋先啦，要上浮台啦」，並標籤了「輕鬆又一日」、「的士佬日常」。

照片可見，涉事紅色的士疑似泊在的士站，司機將手及1對赤腳伸出車窗外曬太陽，悠閒地享受日光浴，而最令人傻眼的是，車頂上放有一對灰色波鞋在曬晾。

有網民笑言司機「隻腳吸收多啲維他命D」。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人認為這名司機行為影響專業形象，「香港的士佬毫無形象可言」。有人指「好生意到咁」、「咁又真係抵佢型嘅，交租曬太陽」。有網民笑指「人嘅身體最難曬到太陽係邊度？答案係腳板底呀」、「隻腳吸收多啲維他命D，免做單蹄馬」。