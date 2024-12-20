港鐵男破音怒斥不准飲食　港女反嗆收聲：我唔係好恰！　後續更狂

港鐵車廂列明不准飲食，否則隨時觸發爭執。本港網絡瘋傳1段影片，港鐵車廂內有男子高聲斥責1名女子違規飲食，「地鐵係唔可以飲食㗎喎！妳離晒大譜㗎喎！一啲規矩都無！」。女子反駁叫男子「收聲」，男子即激動破音表示自己「理直氣壯」不會收聲，又走向四周乘客問「地鐵係咪唔可以飲食㗎？」，卻被乘客要求「行開啦」，其他乘客亦疑似到站起身離開。



影片引來網民熱議，有人支持男子做法，「雖然個男人好激動，但佢又真係知規矩法例喎」、「道理上佢無乜問題亦無錯」、「個女人又衰嘅，講句唔好意思收埋嘢飲咪得囉，做乜要硬撐呢？」；但也有人不認同，「太執着搞到成車人，在某種意義上太冇人情味」。



本港網絡瘋傳1段影片，港鐵車廂內有男子高聲斥責1名女子違規飲食。（影片截圖）

女子疑港鐵車廂進食 男怒罵：妳無規矩啊！

有女網民12月2日（星期一）於社交平台Threads發布影片，見到港鐵車廂內有男子正大聲激動斥責1名女子違規飲食。

影片長約1分半鐘，1名平頭裝揹帆布袋、站在車廂中間的男子，邊踏地邊高音地斥責站在車門旁邊的女子，「知唔知啊！人哋頭先同妳講咗3、4次，仲係再去飲，妳係咩情形啊？吓！地鐵係唔可以飲食㗎喎。妳離晒大譜㗎喎！妳離晒大譜㗎喎妳！地鐵係唔可以飲食㗎！」。

站在車廂中間的男子，邊踏地邊高音地斥責站在車門旁邊的女子。（影片截圖）

站在車廂中間的男子，邊踏地邊高音地斥責站在車門旁邊的女子。（影片截圖）

站在車廂中間的男子，邊踏地邊高音地斥責站在車門旁邊的女子。（影片截圖）

女子輕聲回應後，男子表示「頭先我唔係咁大聲㗎！話完妳幾次唔係好大聲，再飲，係咪要大鬧妳啊！一啲規矩都無喎！」。女方不滿反嗆「我唔出聲唔代表我好恰」，男子聞言更激動說「妳無規矩啊妳！妳一啲規矩都無！」，女子隨即要求男子收聲，「收聲！你唔好以為我唔夠膽話你啊！」。

被不斷責罵，女子要求男子收聲，「收聲！你唔好以為我唔夠膽嗌人啊！」。（影片截圖）

女子叫男子收聲 後續更狂

男子未有停口，強調「地鐵係唔可以飲食嘅！」，又問「使唔使搵站務員攞返個錄像出嚟罰妳錢？」。女子重申「我唔想同你嘈，我驚嘈到人」，男子則指摘「妳自己無規矩啊！」。

男子未有停口，繼續責罵。（影片截圖）

男子罵不停口，女子再要求「你收聲好無？」，惟男子反駁「我理直氣壯，我糾正妳嘅違規行為，我點解要收聲啊！妳自己有問題，妳無守到規矩！」。說畢男子更走向四周乘客問「地鐵係咪唔可以飲食㗎？」，卻有女乘客要求「喂你行開啦」，同時列車疑似到站，多名坐在座位的乘客一同起身離開。影片至此結束。

男子走向四周乘客問「地鐵係咪唔可以飲食㗎？」，有女乘客要求「喂你行開啦」。（影片截圖）

網民熱議對錯

網民看過影片議論紛紛，有人贊同男子做法，「好有原則！」、「雖然好搞笑但係佢無錯」、「雖然個男人好激動，但佢又真係知規矩法例喎，正義之火上晒頭、「個女人又衰嘅，人咃講道理，講句唔好意思收埋嘢飲咪得囉，做乜要同人哋硬撐呢？」、「道理上佢無乜問題亦無錯，試問有幾多人見到人喺地鐵食嘢會出聲？不過對方被勸喻後都繼續飲，你同佢講都嘥氣，最多未同啲職員講返囉」。

但也有網民不認同男子做法，「佢冇講錯的確嚴禁飲食，但佢又太執着搞到成車人，在某種意義上太冇人情味」、「佢出發點係好正常，但自己情緒控制有困難」，部份網民認為該男子可能有情緒問題。

港鐵內飲食可罰款2,000元

港鐵列明不准飲食，根據《香港鐵路附例》，在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），可罰款2,000元。