輕鐵大媽怒吼乘客不准飲食：𦧲出嚟　旁邊學生神舉動成焦點：高IQ

港鐵輕鐵時有乘客糾紛，本港網絡近日瘋傳1段輕鐵乘客爭執影片，有大媽乘客大聲投訴另1名乘客在車廂內飲食，批評對方「唔守規矩」，要求即場「𦧲返出嚟」，港鐵職員在場調停，大媽仍繼續喝罵，列車停駛未有開出。



不過，雖然大媽投訴聲音響徹車廂，惟旁邊1名男中學生「超神奇」舉動反成網民焦點，笑言「這學生哥超有趣嘅高智商，進入另一個境界」。網民熱議下，男學生亦現身留言回應，獲網民大讚。



網絡近日瘋傳1段輕鐵乘客爭執影片，有大媽乘客大聲投訴另1名乘客在車廂內飲食，批評對方「唔守規矩」，要求即場「𦧲返出嚟」。（影片截圖）

乘客疑車廂飲食 大媽喝罵：𦧲返出嚟！

有乘客11月29日（星期五）於社交平台threads發布影片，留言「而家車長都咁難做」。

影片長24秒，見到輕鐵車廂內擠滿乘客，其間有大媽乘客咆哮斥責另1名乘客在車廂內飲食，要求對方即時「𦧲出嚟」，「你快啲𦧲返出嚟啊！唔好再食啊！你快啲𦧲返出嚟𠻹啊！」。

有大媽乘客咆哮斥責另1名乘客在車廂內飲食。（影片截圖）

職員到場處理。（影片截圖）

有港鐵職員到場處理，勸喻冷靜，「冷靜啲，（閉路電視CCTV）錄低咗㗎喇，OK喇」，但大媽未有停下，繼續高聲喝罵，「佢唔守規矩，真係有食㗎，你（港鐵職員）睇下！已經無守到規矩，仲要咁耐先肯𦧲返出嚟，車廂不准飲食㗎嘛，佢無守到規矩」。爭吵期間，列車停駛未能開出。

爭吵期間，列車停駛未能開出。（影片截圖）

影片中大媽位置被其他乘客遮蓋，卻意外拍下旁邊有戴着頭戴式耳機的男中學生，正隨着音樂手舞足蹈、轉身擺動身體，似乎沉醉在自己世界中，未有受到事件影響。

網民批小事化大

網民看過影片議論紛紛，不少人批評大媽「小事化大」，「我想話，阿姐喺車上面大叫，都係唔守規矩喎，點計呀？」、「偏執，恐怖！」、「咁小事都攞嚟嘈」、「香港人太大壓力」、「呢個女人把聲上個月收工時段已喺東鐵旺角去金鐘車出現過，鬧個女OL食嘢，又係講守規矩，大聲到3卡車都聽到」。

旁邊中學生舉動反成焦點

然而有更多網民「錯重點」，關注影片中男學生舉動，「這學生哥超有趣嘅高智商，進入另一個境界」、「隔籬個ching勁chill咩料」、「個中學生上咗太空？」、「我都錯咗重點去咗個學生哥度，隔籬嘈緊，佢呢面嘅世界好平靜，仲有啲自在」、「隔籬位師兄好high囉，勁好笑」、「咁就係點解你需要1個主動降噪耳機」。

旁邊戴着頭戴式耳機的男中學生，隨着音樂手舞足蹈，沉醉在自己世界中，未有受到事件影響，成為網民焦點。（影片截圖）

中學生現身回應

也有網民求問男學生正在聽什麼歌，「想知片中呢個小朋友聽緊咩歌」。面對網民熱議，男學生現真身留言回應，透露當時正聆聽香港歌手「Young Hysan」的《Favorite Drug》。