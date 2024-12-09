2025年代表色出爐　Pantone摩卡慕斯、地平線綠背後有什麼意義？

時光飛逝，2024年很快地來到最後一個月，結算這一年完成多少目標之餘，很多人已經開始為明年預作準備，還沒找到方向的朋友，參考近期東西方色彩權威組織公布的「2025年代表色」，或許能夠靈光乍現產生想法。



美國色彩權威機構彩通（Pantone）近日宣布明年色彩是摩卡慕斯（Mocha Mousse），日本色彩協會（JAFCA）則選定地平線綠（Horizon Green）成為代表2025年的顏色，兩種色調差異頗大卻都傳達出「平靜」之意，一起認識兩種色彩背後含意，以及如何運用在日常生活當中吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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摩卡慕斯是濃郁絲滑棕色 象徵擁抱「小確幸」帶來平靜

自2000年開始，彩通色彩研究所都會在每年12月公布隔年代表色，選定的顏色除了反映社會現狀，也成為引領文化設計趨勢的重要指標，今年機構選擇PANTONE 17-1230「摩卡慕斯Mocha Mousse」當作2025年代表色。介於淺棕與灰色之間的「摩卡慕斯」，視覺上給人柔和且濃郁的感受，容易讓人聯想到熱可可、巧克力，或是加入牛奶打發後的摩卡咖啡，低對比度的色彩溫暖不刺眼，能夠傳遞和諧氛圍，帶給大家平靜而穩定的情緒。

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「摩卡慕斯」是用途廣泛的中性色，與不同顏色搭配都很和諧，彩通色彩研究所副總裁Laurie Pressman指出，選定這個顏色的部分靈感來自日漸流行的「小確幸文化」（Little Treat Culture），也就是人們經常在日常生活中，透過像買一杯咖啡這樣的享受來提升生活品質，她希望大家都能找到「自己的摩卡時刻」，帶給自己溫暖與平靜。有別前兩年彩通選定鮮明的洋紅色和蜜桃色當作代表色，反映社會對長期疫情封鎖後歡慶的渴望，「摩卡慕斯」象徵疫情已成過去，世界準備好擁抱更柔和、安靜的喜悅。

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動盪時代需要「平靜與希望」 地平線綠指引更包容的未來

日本色彩協會從2015年起，每年12月發表下一年度代表色預測，機構審視過去一年，發現世界各地自然災害與紛爭頻傳，認為大家生活的日常處在脆弱平衡中，無法擺脫焦慮感，決定選擇帶有藍調的「地平線綠」成為明年代表色，這個顏色能夠聯想到大自然的壯麗，例如茂密樹木、豐富海洋和美麗珊瑚，希望能讓大家對未來注入冷靜力量與堅定希望。

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「地平線綠」由藍色、綠色與地平線三個元素組成，藍色傳遞出冷靜，讓大家可以用平穩的心態審視這個混亂時代，綠色則象徵對未來充滿希望與生命力，地平線代表一條連結的線，強調不論差異，每個生命都是平等且相互依存的個體，「地平線綠」是湛藍天空與水綠海洋在遠方融合，一起描繪出無限延伸的景象。日本色彩協會將其作為2025年代表色，期許能夠指引人們走向更有連結性且更具包容的世界。

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