沙丘瀚戰2｜全球票房衝破1.785億美元　數據揭年度科幻鉅製有幾紅

《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）自上週上映後，拿下全球票房冠軍，全球首週票房衝破1.785億美金，創下華納兄弟全球最高IMAX開片週末票房（除中國大陸及日本，分別將於3月8日和3月15日上映）；全台票房累積近8,000萬新台幣，市佔超過六成，也創下華納兄弟在台最高IMAX開片週末票房。《DailyView網路溫度計》發現「《沙丘瀚戰：第二章》」過去一個月的網路討論趨勢變化，討論聲量突破四萬筆，可見網友對《沙丘瀚戰：第二章》相當關注。



全台票房已累積近8,000萬新台幣

「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）和Zendaya等人主演的《沙丘瀚戰：第二章》原訂在2023年11月上映，但因為美國演員工會罷工而受到影響，延至今年才正式上映，電影一上映立刻受到影迷們搶看，光台北首日的票房就將近700萬台幣，全台票房目前已經累積近8,000萬新台幣，市佔超過六成，也創下華納兄弟在台最高 IMAX 開片周末票房除中國大陸及日本，分別將於3月8日和3月15日上映）。

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拿下全球票房冠軍

《沙丘瀚戰：第二章》同時還拿下全球票房冠軍，全球首周票房衝破1.785億美金，且光北美方面，粗估首週末票房高達8150萬美金，同時也創下導演丹尼維勒納夫、添麥菲查洛美、奧斯汀畢拿（Austin Butler）生涯的最高開片紀錄，也是繼去年暑期《Barbie芭比》和《奧本海默》（Oppenheimer）掀起的「芭比海默」（或譯芭本海默）以來最好的成績。

此外，《沙丘瀚戰：第二章》在中國的牌片為3月8日上映、日本則是3月15日，不少人也看好《沙丘瀚戰：第二章》將會再創高票房。

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近一個月聲量突破四萬筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「《沙丘瀚戰：第二章》」近一個月的聲量趨勢變化，討論聲量為48,745筆。2024年02月16日，華納兄弟影業《沙丘瀚戰：第二章》舉行世界首映會，而參與放映的媒體們公開發表的第一手簡短心得，獲得普遍高度的正面評價，引起網友熱議與期待，討論聲量來到4,287筆。2024年02月21日，《沙丘瀚戰：第二章》主角「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）以及Zendaya前往南韓舉辦記者會宣傳電影，討論聲量來到4,298筆。

「《沙丘：第二部》」近一個月的聲量趨勢。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月04日至2024年03月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《沙丘瀚戰：第二章》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】