2024年日本最可愛女高中生　16歲的她打敗4.2萬人奪冠　IG曝光

日本女高中生選美大賽今年吸引4.2萬人報名，決賽於東京舉辦，最後由來自岡山縣的高二生Harua（はるあ）奪冠，成為今年全日本最可愛的高中女學生。Harua感動表示，從來沒有想過會拿下第一，但仍相當高興，因為自己經過許多努力才終於走到這一步。



日本時尚娛樂網站《modelpress》每年都會舉辦高校生選拔賽，分為男子組和女子組，1日在東京舉行「2024女高中生選美大賽」，經過觀眾投票後，來自岡山縣的高二生Harua（はるあ）贏得冠軍，成為「2024日本最可愛女高中生」。

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Harua奪冠後感動表示：「沒想過自己會獲勝，很高興自己有努力去付出，參加選美後她對自己人生也有180度轉變，也不會因此滿足，想要繼續變得更有名，成為大家喜歡的人。」Harua除了獲得「日本最可愛女高中生」的封號，還贏得獎金50萬日圓和沖繩之旅，並能以官方大使的身分參加2025東京女孩時裝秀（TGC）。

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而Harua的個人IG也被起底，Harua出生於2008年2月16日，目前在IG上擁有2千多名追蹤者，經常上傳與朋友跳舞的影片及校園生活，而她經營的TikTok則有超過1萬粉絲。modelpress也公開了Harua的小檔案。

出生地：岡山縣

年級：二年級

生日：2月16日

MBTI：ESFP

嗜好：看電影。我特別喜歡迪士尼電影！

特技：手工藝。我喜歡縫紉和指甲彩繪

喜歡的食物：梅乾

討厭的食物：苦味食物

最喜歡的一句話（座右銘）：好運降臨在笑的人身上。

我最近喜歡的事：和我最喜歡的朋友拍很多照片



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至於男子組「日本最帥高中生」則是由來自大阪府的高中三年級生黑木瀨名奪下冠軍，酷似偶像男星的外表，在日本的SNS上引發話題。

大阪府的高中三年級生黑木瀨名。（modelpress）

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